ECB faizleri sabit tuttu, para politikasını değiştirmedi

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5 düzeyinde sabit tuttu. ECB açıklamasında faizlerin enflasyon görünümü hedefe yaklaşana kadar varolan düşük seviyelerde kalacağı belirtildi ve şöyle denildi:

"Yönetim kurulu, enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2.0'ye yakın ancak hemen altında olan düzeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor."

KAYNAK:DHA

