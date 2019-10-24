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ECB faizleri sabit tuttu, para politikasını değiştirmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği gibi faizler ve para politikasında değişiklik yapmadı, ancak, destekleyici yeni önlemlere açık kapı bıraktı.

ECB faizleri sabit tuttu, para politikasını değiştirmedi

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5 düzeyinde sabit tuttu. ECB açıklamasında faizlerin enflasyon görünümü hedefe yaklaşana kadar varolan düşük seviyelerde kalacağı belirtildi ve şöyle denildi:

"Yönetim kurulu, enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2.0'ye yakın ancak hemen altında olan düzeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor."

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası faiz

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