Economist: Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı, toptancılara da öfkeli

"Genele bakacak olursak, Erdoğan'ın partisi bu konuda başarılı oldu. İktidara geldiği 2002'den bu yana ekonomi yılda ortalama yüzde 5 büyüdü. Milyonlarca Türk artık yoksul değil.

"Hükümetin seçmenlerin dikkatini başka yöne çekmek için attığı adımlara rağmen, 31 Mart'ta belediye başkanlarını seçerken Türklerin çoğu için ekonomik göstergeler ağır basacak.

Yazıdan bazı satırlar şöyle:

Dergi Erdoğan'ın geçen ay bir mitingde "Patlıcan, domates, patates ve salatalık fiyatlarını artırdılar. Terör saçıyorlar" diyerek toptancıları suçladığını hatırlatıyor.

"Ancak bu durum hızla değişti. Bir yıl içinde Türk Lirası yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Enflasyon, AK Partinin iktidara gelmesinden bu yana en yüksek düzeye çıktı. Faiz oranlarındaki artış büyümeyi durdurdu. Şu an ülke ekonomisi resmen resesyonda."

Economist, geçen hafta Merkez Bankası'nın 6 milyar dolarlık döviz rezervini birkaç haftada erittiğine yönelik haberlerin ardından, Türk Lirası'nın yazdan bu yana bir günde en büyük değer kaybını yaşadığını hatırlatıyor. Erdoğan'ın buna cevabının ise spekülatörleri tehdit etmek olduğunu belirtiyor.

Dergi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, müşterilerine Türk Lirası'nı elden çıkarma önerisinde bulundan JP Morgan hakkında inceleme başlattığını; yerel bankalara da ülke dışındaki piyasalara Türk Lirası göndermemeleri talimatı verildiği yönünde de haberler çıktığını hatırlatıyor.

"Bunun üzerine lira yeniden yükseldi ancak yabancı yatırımcının buna cevabı Türkiye'de hisselerini ve bonolarını elden çıkarmak oldu" demiş Economist.

'**Erdoğan, Mansur Yavaş'a ders vermek istiyor**'