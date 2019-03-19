Economist: İstanbul 2018'de dolar bazında en hızlı ucuzlayan şehir oldu

İngiltere'de yayımlanan Economist dergisinin en pahalı kentler endeksinde Paris, Singapur ve Hong Kong birinciliği paylaştı. Dolar bazında geçen yıl en çok ucuzlayan kent olan İstanbul ise listede 48 sıra gerileyerek 120'nci oldu.

Derginin araştırması, 133 kentte fiyatları dolar bazında kıyaslıyor. Araştırma kapsamında gıdadan ev kirasına, ulaşımdan özel okullara kadar 160 ürün ve hizmetin fiyatları ele alınıyor.

Economist'in raporunda, geçen yıl Türkiye ve Arjantin başta olmak üzere gelişen ülkelerin para birimlerinde yaşanan sert değer kayıplarının bu ülkelerde dolar bazında maliyetleri hızla aşağı çektiği ifade ediliyor.

Derginin araştırma birimi, "Türkiye ve Arjantin gibi bazı örneklerde para birimindeki değer kaybında yüksek dış finansman ihtiyacı sonucu oluşan dengesizlikler, siyasi belirsizlikler ve yanlış politika seçimleri de kritik rol oynadı" diyor.

İstanbul'daki alım gücünün dolar bazında bu denli gerilemesinde ise TL'deki değer kaybıyla birlikte enflasyonun Ekim 2018'de yüzde 25,2'ye kadar yükselmesinin de payı olduğu ifade ediliyor.