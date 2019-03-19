FİNANS

Economist: İstanbul 2018'de dolar bazında en hızlı ucuzlayan şehir oldu

19.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisinin en pahalı kentler endeksinde Paris, Singapur ve Hong Kong birinciliği paylaştı. Dolar bazında geçen yıl en çok ucuzlayan kent olan İstanbul ise listede 48 sıra gerileyerek 120'nci oldu.

Economist: İstanbul 2018'de dolar bazında en hızlı ucuzlayan şehir oldu

İngiltere'de yayımlanan Economist dergisinin en pahalı kentler endeksinde Paris, Singapur ve Hong Kong birinciliği paylaştı. Dolar bazında geçen yıl en çok ucuzlayan kent olan İstanbul ise listede 48 sıra gerileyerek 120'nci oldu.

Derginin araştırması, 133 kentte fiyatları dolar bazında kıyaslıyor. Araştırma kapsamında gıdadan ev kirasına, ulaşımdan özel okullara kadar 160 ürün ve hizmetin fiyatları ele alınıyor.

Economist'in raporunda, geçen yıl Türkiye ve Arjantin başta olmak üzere gelişen ülkelerin para birimlerinde yaşanan sert değer kayıplarının bu ülkelerde dolar bazında maliyetleri hızla aşağı çektiği ifade ediliyor.

Derginin araştırma birimi, "Türkiye ve Arjantin gibi bazı örneklerde para birimindeki değer kaybında yüksek dış finansman ihtiyacı sonucu oluşan dengesizlikler, siyasi belirsizlikler ve yanlış politika seçimleri de kritik rol oynadı" diyor.

İstanbul'daki alım gücünün dolar bazında bu denli gerilemesinde ise TL'deki değer kaybıyla birlikte enflasyonun Ekim 2018'de yüzde 25,2'ye kadar yükselmesinin de payı olduğu ifade ediliyor.

Dolar bazında en hızlı ucuzlayan 10 şehir. Sıralamada ne kadar gerilediler?. .Dolar/TL kuru Ağustos 2018'de hızlanan satış dalgasıyla 7 seviyesinin üzerine yükselmişti. Ardından Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 24'e yükseltmesiyle birlikte kur kademeli olarak gerilemiş ve 5,10-5,50 bandına oturmuştu.

İlk 10'da yer alan diğer kentler, Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, Kopenhag, New York, Tel Aviv ve Los Angeles.

Dolar bazında en ucuz 10 şehir

Kent

Ülke

Sıra

Yeni Delhi

Hindistan

123

Çennai

Hindistan

124

Buenos Aires

Arjantin

125

Lagos

Nijerya

126

Karaçi

Pakistan

127

Bangalore

Hindistan

128

Almatı

Kazakistan

129

Taşkent

Özbekistan

130

Şam

Suriye

131

Caracas

Venezuela

132

Hangi şehirde ne kaç para?

Buna göre bir kilo ekmeğin fiyatı Paris'te 5,66, Seul'de 15,59 dolar. Bir kilo ekmek Karakas'ta 77, Şam'da ise 60 cent.

Singapur'da ortalama bir takım elbise 1,161, Seul'de ise 2074 dolar. En ucuz kentler arasında yer alan Karakas'ta elbisenin ortalama fiyatı 469, Bangalore'da ise 139 dolar.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kadın kuaföründe saç kestirmenin maliyeti 176, New York'ta 210 dolar. Karakas'ta ortalama fiyat 1,77, Şam'da ise 7,77 dolar.

Dolar bazında dünyanın en pahalı şehirleri

Kent

Ülke

Sıra

Singapur

Singapur

1

Paris

Fransa

1

Hong Kong

Çin

1

Zürih

İsviçre

4

Cenevre

İsviçre

5

Osaka

Japonya

5

Seul

Güney Kore

7

Kopenhag

Danimarka

7

New York

ABD

7

Tel Aviv

İsrail

10

Los Angeles

ABD

10

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