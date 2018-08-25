'Ekonomik kriz yaşayan Venezuela'daki göç Akdeniz'deki krize yaklaştı'

Ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'dan komşu ülkelere göç edenlerin sayısında son günlerde ciddi artış var. Birlşemiş Milletler'e bağlı çalışan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) durumun 2015 yılında Akdeniz'de yaşanan mülteci krizine benzer bir noktaya doğru gittiği uyarısında bulundu.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Venezuela'nın komşu ülkelerle sınırlarında yaşananların bölgenin yardıma ihtiyacı olduğuna dair uyarı işaretleri olduğunu söyledi.

Millman "Durum, dünyanın diğer yerlerinde, özellikle Akdeniz'de olduğu gibi bir krize doğru gidiyor. Zor durumlar çok hızlı şekilde krizlere dönüşebiliyor ve buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Venezuela'ya komşu ülkeler, göçmen akışını kontrol edebilmek için yeni kısıtlamalar getiriyor.

Peru daha önce sadece kimlik göstererek ülkeye girişlerine izin verdiği Venezuelalılara bugünden itibaren sınır geçişlerinde pasaport zorunluluğu getirdi.

Uygulamaya takılmak istemeyen yüzlerce Venezuelalı dün gece otobüslerle Peru'ya geçti.

Ekvador hükümeti de benzer bir girişimde bulunmuştu ancak insan hakları grupları kararı mahkemeye götürdü ve mahkeme kararı bozdu.