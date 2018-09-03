Ekonomik krizdeki Arjantin faizleri yüzde 60'a çıkarmasına rağmen neden hâlâ yabancı yatırımcıyı ikna edemiyor?

Arjantin ekonomisi zorda. Yüksek kamu borcu, bütçe açığı ve enflasyon nedeniyle ülkenin para birimi peso bu yıl değerinin neredeyse yarısını yitirdi.

Arjantin hükümeti ve Merkez Bankası ise piyasalara güven verebilmek için bir yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 50 milyar dolarlık bir stand-by anlaşması imzaladı, diğer yandan da politika faizini yüzde 60'a kadar yükseltti.

Gelişen piyasalar içerisinde en yüksek faizi veren Arjantin'in sorunları ise tüm bu adımlara karşın bitmiş değil.

Arjantin ekonomisi neden krize girdi?

Ülkenin kısa vadeli en büyük sorunu nakit akışı sağlanamaması. Yatırımcılar, Arjantin'in vadesi yaklaşan kamu borçlarını geri ödeyemeyeceğinden endişe ediyor.

Ülkede kamu borcunun neredeyse yüzde 70'i yabancı para cinsinden. Bu oran, gelişen piyasalar içerisinde en yüksek oranlardan birisi.

Hükümetin vadesi gelen borçlarını geri ödemesi gerekiyor. Ancak pesonun dolar karşısında bu yıl yüzde 50'ye yakın değer yitirmesi borç geri ödemelerini zorlaştırıyor.

Arjantin'de bütçe açığının milli gelire oranı da yüksek sayılabilecek bir oran olan yüzde 6,5 seviyesinde.