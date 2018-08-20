Ekonomist Güngör Uras hayatını kaybetti

Milliyet ve Dünya gazetelerinden önce Güneş, Sabah ve Yeni Yüzyıl'da yazıları yayımlanıyordu.

2002 yılından beri ekonomi yazarlığı yapan Uras, televizyon ve radyo programları da yapmaktaydı.

Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları kaleme alan Uras, ekonomiyi 'Ayşe Teyze' üzerinden verdiği örneklerle anlatması ile tanınıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hanehalkına ekonomiyi 'Ayşe teyze ekonomisi' ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Finansal okur-yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uras'ın vefatıyla ilgili olarak şu mesajı yayımladı:

"TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz."

'Hep üretimin önemini vurguladı'

Çok sayıda ekonomi yazarı ise Uras'ın ekonomi bilgisinden çok fazla şey öğrendiklerini vurguladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmaz, "Her gidilen kentin özelliklerini bilir, çözüm bekleyen sorunlarını öğrenir ve onlara çözüm üretmeye çalışırdı. Çok şey öğrendik Güngör hocamızdan" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Profesör Dr. Burak Saltoğlu ise "Güngör Uras hoca yeni dönemde yetişmesi zor bir profesör ve aydındı. Hep üretimin önemini vurguladı. Her krizde haklı çıktı ama biz faize kura bakmaya deva ettik" dedi.

