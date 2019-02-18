El yazısı mektuplarla müşteri bulan 1 milyar dolarlık şirketin hikâyesi

BBC'nin ekonomi muhabirleri Sarah Finley ve Will Smale, Almanya merkezli teknoloji şirketi Celonis'in nasıl el yazısı mektuplarla büyüdüğünü kaleme aldı.

Alexander Rinke, 2011 yılında iki arkadaşı Martin Klenk ve Bastian Nominacher ile beraber Celonis'i kurduğunda 22 yaşındaydı.

Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'nde matematik ve bilgisiyar bilimi bölümlerini bitirdikten sonra üniversitedeki bir projelerini hayata taşımaya karar verdiler.

Celonis, yüksek teknolojili bir veri madenciliği şirketi olarak yazılım ve yapay zekayı kullanıyor, şirketlerin performanslarını bu sayede ölçerek daha verimli olmalarında yardımcı oluyor.

Celonis yazılımıyla bir şirketin bilgisayar sistemi kullanılarak çalışanlarının ne zaman verimsiz olmaya başladığı, hangi tedarikçilerin yavaş olduğu ve hangi üretim sürecinin teşvik edilebileceği konusunda çözümler sunuluyor.

Üç arkadaş şirketlere iyi bir çözüm bulabileceklerinden eminlerdi ancak şirketlerin dikkatini nasıl çekecekleri asıl sorunu oluşturuyordu.