FİNANS

El yazısı mektuplarla müşteri bulan 1 milyar dolarlık şirketin hikâyesi

18.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Alexander Rinke, 2011 yılında iki arkadaşı Martin Klenk ve Bastian Nominacher ile beraber Celonis'i kurduğunda 22 yaşındaydı. Celonis, geliştirdiği yazılım sayesinde şirketlere sorunlarının tespitinde yardımcı olmak amacıyla kurulmuştu. Ancak müşteri bulmak için şirketleri nasıl kendilerine bağlayacaklardı? Buna çözümü el yazısıyla mektup yazmakta buldular.

El yazısı mektuplarla müşteri bulan 1 milyar dolarlık şirketin hikâyesi

BBC'nin ekonomi muhabirleri Sarah Finley ve Will Smale, Almanya merkezli teknoloji şirketi Celonis'in nasıl el yazısı mektuplarla büyüdüğünü kaleme aldı.

Alexander Rinke, 2011 yılında iki arkadaşı Martin Klenk ve Bastian Nominacher ile beraber Celonis'i kurduğunda 22 yaşındaydı.

Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'nde matematik ve bilgisiyar bilimi bölümlerini bitirdikten sonra üniversitedeki bir projelerini hayata taşımaya karar verdiler.

Celonis, yüksek teknolojili bir veri madenciliği şirketi olarak yazılım ve yapay zekayı kullanıyor, şirketlerin performanslarını bu sayede ölçerek daha verimli olmalarında yardımcı oluyor.

Celonis yazılımıyla bir şirketin bilgisayar sistemi kullanılarak çalışanlarının ne zaman verimsiz olmaya başladığı, hangi tedarikçilerin yavaş olduğu ve hangi üretim sürecinin teşvik edilebileceği konusunda çözümler sunuluyor.

Üç arkadaş şirketlere iyi bir çözüm bulabileceklerinden eminlerdi ancak şirketlerin dikkatini nasıl çekecekleri asıl sorunu oluşturuyordu.

Avrupa'nın en büyükleriyle tanıştılar

Bu sorunun üstesinden gelmek için el yazısıyla kaleme alınmış mektuplar göndermeye karar verdiler.

Alexander Rinke, "Eğer bir e-mail gönderseydik silineceğini biliyorduk. Eğer kendi mektuplarımızı daktiloyla yazıp gönderseydik bu sefer sekreterler bu mektupları açacak ve çöpe atacaklardı. Ancak el yazısıyla kaleme alınmış bir mektup gönderirsek bunun daha kişisel algılanacağını, bir arkadaş ya da bir aile üyesinden mektubun geldiğini düşünebilecekleri kararına vardık" diye anlatıyor.

Bu sayede Avrupa'nın en büyük şirketleriyle toplantı düzenlemeye başladılar.

Sekiz yıl sonra bugün Celonis'in müşterileri arasında BMW, Exxon-Mobile, General Motors, L'Oreal, Siemens, Uber ve Vodafone yer alıyor.

Geçen yıl 50 milyon dolar daha yatırım almalarının ardından bugün şirketin piyasa değerinin 1 milyar dolardan daha fazla olduğunu söylüyorlar.

Alexander Rinke, Bastian Nominacher ve Martin Klenk

İlk şirketini 15 yaşında kurmuş

Berlin'de doğup büyüyen Rinke, lise öğrencilerinin öğretmen bulmasını sağlayan ilk şirketini 15 yaşında kurmuş. Rinke, bir şirket kurup işe yaradığını görmenin iyi bir tecrübe olduğunu söylese de bu şirketin ömrünün uzun olmayacağını da biliyormuş.

Üç arkadaşın, üniversitede Celonis fikrini bulmaları ise bir şirketin sorunlarını tespit etmek ve çözmek için beş gün uğraşmak zorunda kaldığını görünce olmuş.

Rinke, bir şirkette kimsenin bir sorunun sorumluluğunu üstlenmemesinin bunda rol oynadığını düşünüyor.

Celonis'in kurulması, bu sorunları bulmak için insanları devreden çıkarmak ve bilgisayar sürecini yerleştirmek fikriyle ortaya çıkmış.

Martin ve Bastian, yazılımı geliştirmek için uğraşırken Alexander, Almanya ve Avusturya'da günde 1600 kilometre yol giderek müşteri bulmaya çalışmış.

Sadece bir yıl sonra ABD'de Silikon Vadisi'nde bir ofis açmışlar.

Japonya pazarına da açılacak

Ancak Rinke şirket hızla büyürken kimi zaman yanlış işe alımlar yaptıklarını da kabul ediyor.

"En önemlisinin bir ekip kurmak olduğunu anladık" diyen Rinke'nin şirketi Celonis'te bugün 400 çalışan var.

Şirketin binden fazla müşterisi bulunuyor.

Alexander Rinke, şirketin New York'taki ofisinde çalışıyor

Şikret ile ilgili son yıllarda çok sayıda haber yapan Financial Times gazetesinin Frankfurt muhabiri Patrick McGee, Celonis ile çalışan şirketlerin çok memnun olduğunu anlatıyor.

Şirket şimdi Japonya pazarına da açılacak.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 milyar dolarlık yatırımSuudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 milyar dolarlık yatırım
Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulunduDev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

Dolar sert yükseldi!

Dolar sert yükseldi!

Albayrak: Şubat ayını reel sektör açısından güçlü performansla geride bıraktık

Albayrak: Şubat ayını reel sektör açısından güçlü performansla geride bıraktık

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

IMF Başkanı uyardı! Fırtınaya hazır olun

IMF Başkanı uyardı! Fırtınaya hazır olun

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Times: Türkiye turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' diyor

Times: Türkiye turistlere 'Erdoğan'ı eleştirirseniz tutuklanırsınız' diyor

ABD 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını verdi

ABD 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını verdi

Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı

Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı

Yerel seçimler öncesinde kamu bankaları 'iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor'

Yerel seçimler öncesinde kamu bankaları 'iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor'

AB, bankaların işlem ücretlerini düşürecek

AB, bankaların işlem ücretlerini düşürecek

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter mesajıyla yeniden mahkemelik oldu

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter mesajıyla yeniden mahkemelik oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.