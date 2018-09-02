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Elektrik ve doğalgaza yeni zam: Konutta doğalgaza yüzde 9, elektriğe yüzde 15 fiyat artışı

02.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

BOTAŞ ve EPDK'nın açıkladığı yeni oranlara göre konutta doğalgaza yüzde 9, elektriğe ise yüzde 15 zam yapıldı. Ekonomistler enerji fiyatlarındaki artışın TL'deki değer kaybına bağlı olduğunu vurguluyor ve bu zamların enflasyona da yansıyacağını ifade ediyor.

Elektrik ve doğalgaza yeni zam: Konutta doğalgaza yüzde 9, elektriğe yüzde 15 fiyat artışı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve doğalgaz için yeni fiyat tarifelerini açıkladı.

Eylül ayından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 zam yapıldı.

Ağustos ayının başında da doğalgaza aynı oranlarda zam gelmişti.

Elektrik fiyatları ise konutta tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 artırıldı. EPDK'nın açıklamasına göre üç zamanlı tarifede gündüz kullanım bedeli yüzde 15 artarken, gece kullanım bedeli yüzde 16,2, puant saatlerde elektrik kullanım bedeli ise yüzde 14,6 artırıldı.

Enerji maliyetlerinin hem sanayi hem de konutta artmasının enflasyona yükseliş olarak yansıyacağı öngörülüyor.

TL'deki değer kaybıyla birlikte enerji ithalatçısı konumunda bulunan Türkiye'nin maliyetlerinin arttığı hatırlatılıyor.

Enflasyon

Reuters haber ajansına konuşan Londra merkezli Capital Economics ekonomisti Jason Tuvey, "Ağustos enflasyon verisi bize TL'deki sert değer kaybının ilk sonuçlarını verecek" dedi.

Reuters, Ağustos ayındaki elektrik ve doğalgaz zamlarının enflasyona 0,35 puan yukarı yönlü etki edeceğinin hesaplandığını aktarıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon verisini yarın açıklayacak.

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