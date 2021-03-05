Elon Musk'tan yeni adım: Nikel madenine ortak oldu!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, elektrikli araç üretiminde hammadde ihtiyacını karşılarken sorun yaşamamak için nikel madenine ortak oldu. Nikel madeni elektrikli araç üretimi yapan şirketlerin en önemli ihtiyaçlarından birisi olarak biliniyor.

ELON MUSK'IN YENİ ORTAKLİĞİ:NİKEL MADENİ

Financial Times'ta yer alan habere göre Musk, geçen ay Twitter'da "Nikel, lityum iyon pil hücresi üretimini ölçeklendirmek için en büyük endişemiz" demişti.

Lityum-ion pillerde nikel madeni bulunuyor.

Tesla ve Kaledonya adasındaki Goro firması ile yapılan ortaklık anlaşması ile elektrikli araç üretiminde hammadde sıkıntısı sorunu ortadan kaldırılacak. Anlaşmanın bir süre sonra nikel madenine erişimin zorlaşacağı için yapıldığı düşünülüyor.



