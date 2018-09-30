Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıp 20 milyon dolar ceza ödeyecek

Menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Tesla CEO'su Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'yla (SEC) anlaştı. Musk anlaşma uyarınca 3 yıl süreyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakacak ve 20 milyon dolar ceza ödeyecek.
ABD'nin Sermaye Piyasası Kurumu olan Komisyon, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynağı bulduğuna ilişkin Twitter mesajlarının yanıltıcı olduğunu öne sürerek dava açmıştı.
Bu davayla, Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanması talep edilmişti.
Tesla, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi.
Dolandırıcılık iddiası ise Elon Musk'un Ağustos'ta Tesla'yı borsadan çıkaracağını ve şirketin hisselerini kendi üstüne geçireceği yolundaki Twitter mesajlarına dayanıyor.
Elon Musk, bu mesajlarında planı için gerekli kaynağı bulduğunu ve yatırımcılara hisse başına 420 dolar teklif edeceğini yazmıştı.
Musk, uzun süredir Tesla karşısında kısa pozisyon alan yatırımcıları eleştiriyor ve bu tutumun şirketin gerçek işine odaklanmasının önünde bir engel olduğunu söylüyordu.
Ancak Komisyon bu iddiasının doğru olmadığını, Musk'ın gerçekte, herhangi bir fon ile kaynak anlaşması yapmak bir yana, böyle bir anlaşmanın ana hatlarını dahi daha konuşmadığını savunarak Perşembe günü dava açma kararı almıştı.
Musk, Komisyon'la vardığı anlaşma uyarınca CEO olarak kalmaya devam edecek. Ancak Musk, 45 gün içinde yönetim kurulu başkanlığını bırakacak, yerine "bağımsız" bir yönetim kurulu başkanı atanacak. CEO'luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığının ayrılmasının Musk'ın şirket içindeki gücünü azaltacağı belirtiliyor.
Anlaşma uyarınca 47 yaşındaki Güney Afrika kökenli iş adamı, Tesla'yla ilgili Twitter mesajları atarken şirketin iletişim kurallarına uyacak.
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