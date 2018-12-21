FİNANS

En büyüklerden Bitcoin Cash yüzde 52.15 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen artış eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimlerinden Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 52.15 arttı.

En büyüklerden Bitcoin Cash yüzde 52.15 arttı

Blockchain (blok zinciri) ağında olan ve daha önce gerçekleşmiş işlemleri ya da blokları geçersiz kılan radikal değişiklik olarak da bilinen ve 15 Kasım’da Bitcoin Cash blok zincirinde gerçekleşen çatallanma (hard fork) sonrası piyasa genelinde görülen dalgalanmaların ardından Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 52.15 artarak 207.64 dolara yükseldi.

Toplam 70 milyar 355 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 6.73’lük bir artışla 4,035 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 53.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,071 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.07 ile yalnızca Tether gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 83’ü arttı ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 52.15 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 131 milyar 876 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 28 milyar 634 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 6.73

2.Ripple yüzde 3.84

3.Ethereum yüzde 11.19

4.Bitcoin Cash yüzde 52.15

5.EOS yüzde 4.91

6.Stellar yüzde 5.79

  1. Bitcoin SV yüzde 33.18

8.Litecoin yüzde 7.16

10.TRON yüzde 12.66 artarken

  1. Tether yüzde 0.07 düştü.

    Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
ABD Merkez Bankası Fed, Trump'ın uyarısına rağmen faiz artırdıABD Merkez Bankası Fed, Trump'ın uyarısına rağmen faiz artırdı
İtalya'nın yeni yolsuzlukla mücadele stratejisinde neler var?İtalya'nın yeni yolsuzlukla mücadele stratejisinde neler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blockchain Bitcoin Kripto para birimleri

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İspanya hükümetinden asgari ücrete rekor artış

İspanya hükümetinden asgari ücrete rekor artış

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Merkez Bankası Fed, Trump'ın uyarısına rağmen faiz artırdı

ABD Merkez Bankası Fed, Trump'ın uyarısına rağmen faiz artırdı

İtalya'nın yeni yolsuzlukla mücadele stratejisinde neler var?

İtalya'nın yeni yolsuzlukla mücadele stratejisinde neler var?

Deutsche Bank'ta sular durulmuyor

Sular durulmuyor: Hissedeki kayıp yüzde 56

Trump Fed'i yeni bir faiz artırımını tekrar eleştirdi

Trump'tan flaş faiz tepkisi

Londra metrosunda makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti

678 bin TL maaş alıyorlar

Bitcoin son 6 haftada değerinin yüzde 50'sini kaybetti

Bitcoin son 6 haftada değerinin yüzde 50'sini kaybetti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.