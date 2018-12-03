En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

Her mesleğin görevi ve yükümlülükleri aynı olmadığı gibi stres düzeyi de birbirlerine göre farklı olur. İşte stresi en az ve en çok olan meslekler.
2018'in en stressiz meslekleri belli oldu!
EN STRESSİZ MESLEKLER
RADYOLOG Stres Puanı : 5.07 Tahmini Kazancı (Dolar): 65,620
SAÇ TASARIM İŞİNDE ÇALIŞANLAR
Stres Puanı : 6.72 Tahmini Kazancı (Dolar): 24,900
ODYOLOG
Stres Puanı : 7.28 Tahmini Kazancı (Dolar): 75,980
ÜNİVERSİTE PROFESÖRÜ
Stres Puanı : 8.42 Tahmini Kazancı (Dolar): 75,430
TIBBİ KAYIT TEKNİSYENİ
Stres Puanı : 8.52 Tahmini Kazancı (Dolar): 39,180
OFİS GÖREVLİSİ
Stres Puanı : 5.76 Tahmini Kazancı (Dolar):67,870
KUYUMCU
Stres Puanı : 9.00 Tahmini Kazancı (Dolar): 37,960
ECZACI
Stres Puanı : 9.19 Tahmini Kazancı (Dolar): 31,750
ARAŞTIRMA ANALİSTİ
Stres Puanı : 9.09 Tahmini Kazancı (Dolar): 79,200
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ
Stres Puanı : 10.00 Tahmini Kazancı (Dolar): 50,930
EN STRESLİ MESLEKLER
ASKER Stres Puanı : 72.47 Tahmini Kazancı (Dolar): 26,054
İTFAİYECİ
Stres Puanı : 72.43 Tahmini Kazancı (Dolar): 49,080
PİLOT
Stres Puanı : 61.07 Tahmini Kazancı (Dolar): 111,930
POLİS
Stres Puanı : 51.97 Tahmini Kazancı (Dolar): 62,960
ORGANİZATÖR
Stres Puanı : 51.15 Tahmini Kazancı (Dolar): 48,290
GAZETECİ
Stres Puanı : 49.90 Tahmini Kazancı (Dolar): 39,370
YAYINCI
Stres Puanı : 51.63 Tahmini Kazancı (Dolar): 40,910
HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU
Stres Puanı : 49.48 Tahmini Kazancı (Dolar): 111,280
İCRA DİREKTÖRÜ
Stres Puanı : 48.97 Tahmini Kazancı (Dolar): 183,270
TAKSİCİ
Stres Puanı : 48.11 Tahmini Kazancı (Dolar): 24,880
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