FİNANS

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

Careercast'ın yaptığı araştırma sonucunda en stresli ve en stressiz meslekler belli oldu. İşte 2018'in merakla beklenen listesi...

Her mesleğin görevi ve yükümlülükleri aynı olmadığı gibi stres düzeyi de birbirlerine göre farklı olur. İşte stresi en az ve en çok olan meslekler.

2018'in en stressiz meslekleri belli oldu!

EN STRESSİZ MESLEKLER

EN STRESSİZ MESLEKLER
RADYOLOG Stres Puanı : 5.07 Tahmini Kazancı (Dolar): 65,620

SAÇ TASARIM İŞİNDE ÇALIŞANLAR

SAÇ TASARIM İŞİNDE ÇALIŞANLAR
Stres Puanı : 6.72 Tahmini Kazancı (Dolar): 24,900

ODYOLOG

ODYOLOG
Stres Puanı : 7.28 Tahmini Kazancı (Dolar): 75,980

ÜNİVERSİTE PROFESÖRÜ

ÜNİVERSİTE PROFESÖRÜ
Stres Puanı : 8.42 Tahmini Kazancı (Dolar): 75,430

TIBBİ KAYIT TEKNİSYENİ

TIBBİ KAYIT TEKNİSYENİ
Stres Puanı : 8.52 Tahmini Kazancı (Dolar): 39,180

OFİS GÖREVLİSİ

OFİS GÖREVLİSİ
Stres Puanı : 5.76 Tahmini Kazancı (Dolar):67,870

KUYUMCU

KUYUMCU
Stres Puanı : 9.00 Tahmini Kazancı (Dolar): 37,960

ECZACI

ECZACI
Stres Puanı : 9.19 Tahmini Kazancı (Dolar): 31,750

ARAŞTIRMA ANALİSTİ

ARAŞTIRMA ANALİSTİ
Stres Puanı : 9.09 Tahmini Kazancı (Dolar): 79,200

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ
Stres Puanı : 10.00 Tahmini Kazancı (Dolar): 50,930

EN STRESLİ MESLEKLER

EN STRESLİ MESLEKLER
ASKER Stres Puanı : 72.47 Tahmini Kazancı (Dolar): 26,054

İTFAİYECİ

İTFAİYECİ
Stres Puanı : 72.43 Tahmini Kazancı (Dolar): 49,080

PİLOT

PİLOT
Stres Puanı : 61.07 Tahmini Kazancı (Dolar): 111,930

POLİS

POLİS
Stres Puanı : 51.97 Tahmini Kazancı (Dolar): 62,960

ORGANİZATÖR

ORGANİZATÖR
Stres Puanı : 51.15 Tahmini Kazancı (Dolar): 48,290

GAZETECİ

GAZETECİ
Stres Puanı : 49.90 Tahmini Kazancı (Dolar): 39,370

YAYINCI

YAYINCI
Stres Puanı : 51.63 Tahmini Kazancı (Dolar): 40,910

HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU
Stres Puanı : 49.48 Tahmini Kazancı (Dolar): 111,280

İCRA DİREKTÖRÜ

İCRA DİREKTÖRÜ
Stres Puanı : 48.97 Tahmini Kazancı (Dolar): 183,270

TAKSİCİ

TAKSİCİ
Stres Puanı : 48.11 Tahmini Kazancı (Dolar): 24,880
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meslek grubu stres stresli iş

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