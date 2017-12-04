Enflasyon 14 yılın en yükseğinde: %12,98

04 Aralık 2017 10:01
Enflasyon 14 yılın en yükseğinde: %12,98

Enflasyon Kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak yıllık bazda yüzde 12,98'e çıktı. Böylece enflasyon, Aralık 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.

Enflasyon Kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak yıllık bazda yüzde 12,98'e çıktı.

Böylece enflasyon, Aralık 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.

Hükümetin hazırladığı orta vadeli programda yıl sonu enflasyonunun yüzde 9,5 olması bekleniyordu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

Aylık bazda beklenti üzerinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 1,49 oldu.

Reuters haber ajansının yaptığı piyasa anketinde beklenti artışın %1,2 düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Enflasyonda beklenti üzerinde artışa en büyük katkı, sepette en fazla ağırlığı bulunan gıda ve alkolsüz içecekler kaleminden geldi.

Aylık gıda enflasyonu Kasım'da yüzde 2,11 olarak gerçekleşti.

Giyimde ise yeni sezon ürünlerin piyasaya çıkmasının da etkisiyle fiyatlarda aylık bazda yüzde 3,77'lik artış kaydedildi.

Merkez Bankası faiz kararı 14 Aralık'ta

2017 yılı için enflasyon hedefi yüzde 5 olan Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gelecek hafta Perşembe günü gerçekleştirecek.

Yükselen enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz artırmasını bekleyen piyasa uzmanları ve ekonomistler, 14 Aralık'ta gelecek kararda merak edilenen fiaz artış oranının ne boyutta olacağını söylüyor.

twitter https://twitter.com/muratsagman/status/937579701002035203

Londra merkezli yatırım kuruluşu BlueBay Capital stratejisti Tim Ash, yatyırımcılara gönderdiği bilgi notunda, enflasyon verisi için "Hiç iyi bir haber değil. Merkez Bankası'nın 14 AralıK'ta saklanacak yeri yok. Mutlaka ciddi bir faiz artırımına gitmeleri gerek" dedi.

TEB Yatırım ekonomisti Erkin Işık ise yatırımcılara gönderdiği analizde, piyasanın 0,75 ila 1 puanlık bir faiz artırımını fiyatladığını söyledi.

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 2 Oy
    Doldurursa Suriyelileri olacağı o. Ülkesini düşünen kim ?
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