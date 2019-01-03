Enflasyon 2018'de %20,3 oldu: Türkiye, 2002'den bu yana ilk kez yılı yüzde 20'nin üzerinde enflasyonla bitirdi

Yeni zamlarla birlikte emeklilerin en düşük maaşları şu şekilde oldu:

İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak.

2018 sonu enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin 2019'da alacağı zam oranları da belli oldu.

Ekim ayında yüzde 25'i aşarak zirve yapan yıllık enflasyonda, Kasım ve Aralık aylarında geri çekilme yaşamış oldu.

Aralık 2018'de tüketici fiyat endeksindeki aylık değişim ise düşüş yönünde gerçekleşti ve aylık enflasyon yüzde 0,40 geriledi.

Türkiye'de yıllık enflasyon Aralık 2018'de yüzde 20,3 oldu. Böylece son 16 yılda enflasyon ilk kez yılı yüzde 20 seviyesinin üzerinde tamamladı.

2019'da uygulanacak olan emekli maaşları

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı:

1690 TL

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı:

1189,71 TL

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi)

1888 TL

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası)

1125,57 TL

Memur Emeklisi en düşük maaşı:

2379 TL

En hızlı fiyat düşüşleri ulaştırma ve giyimde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre aylık bazda en sert düşüşler ulaştırma ile giyim harcama gruplarında yaşandı. Ulaştırmada fiyatlar Kasım 2018'e göre yüzde 2,56 gerilerken, giyimde ise düşüş yüzde 4,08 oldu.

En hızlı aylık artış ise enflasyon sepeti içerisinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıdada yaşandı. Aylık gıda enflasyonu Aralık ayında yüzde 1,08 oldu.

Aralık ayında fiyatı en çok artan on üründen dokuzu ise gıda ürünüydü. Kasım 2018'e göre patlıcanın fiyatı yüzde 36,82 artarken, salatalık fiyatları yüzde 32,97 yükseldi.

'Merkez Bankası faiz indirebilir'

Aralık 2018 enflasyon verilerini değerlendiren Londra merkezli ekonomik araştırmalar merkezi Capital Economics, TL'deki toparlanma ile ekonomik büyümenin hız kesmesinin enflasyonda düşüşün sürmesini sağladığını ifade etti.