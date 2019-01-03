FİNANS

Enflasyon 2018'de %20,3 oldu: Türkiye, 2002'den bu yana ilk kez yılı yüzde 20'nin üzerinde enflasyonla bitirdi

03.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de yıllık enflasyon Aralık 2018'de yüzde 20,3 oldu. Böylece son 16 yılda enflasyon ilk kez yılı yüzde 20 seviyesinin üzerinde tamamladı. Aylık enflasyonun son 2 aydır gerilemesi ise Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta faiz indirimine gidebileceği beklentisini oluşturdu.

Enflasyon 2018'de %20,3 oldu: Türkiye, 2002'den bu yana ilk kez yılı yüzde 20'nin üzerinde enflasyonla bitirdi

Türkiye'de yıllık enflasyon Aralık 2018'de yüzde 20,3 oldu. Böylece son 16 yılda enflasyon ilk kez yılı yüzde 20 seviyesinin üzerinde tamamladı.

Aralık 2002'de yıllık enflasyon yüzde 29,7'ydi.

Aralık 2018'de tüketici fiyat endeksindeki aylık değişim ise düşüş yönünde gerçekleşti ve aylık enflasyon yüzde 0,40 geriledi.

Ekim ayında yüzde 25'i aşarak zirve yapan yıllık enflasyonda, Kasım ve Aralık aylarında geri çekilme yaşamış oldu.

Hükümetin hazırladığı Orta Vadeli Program'da enflasyonun bu yılı yüzde 20,8 seviyesinde bitirmesi öngörülüyordu. Bugün açıklanan veri hükümetin tahminlerinin yarım puan altında kalmış durumda.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi ise yüzde 5 seviyesinde.

Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu

2018 sonu enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin 2019'da alacağı zam oranları da belli oldu.

İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak.

Yeni zamlarla birlikte emeklilerin en düşük maaşları şu şekilde oldu:

2019'da uygulanacak olan emekli maaşları

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı:

1690 TL

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı:

1189,71 TL

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi)

1888 TL

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası)

1125,57 TL

Memur Emeklisi en düşük maaşı:

2379 TL

En hızlı fiyat düşüşleri ulaştırma ve giyimde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre aylık bazda en sert düşüşler ulaştırma ile giyim harcama gruplarında yaşandı. Ulaştırmada fiyatlar Kasım 2018'e göre yüzde 2,56 gerilerken, giyimde ise düşüş yüzde 4,08 oldu.

En hızlı aylık artış ise enflasyon sepeti içerisinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıdada yaşandı. Aylık gıda enflasyonu Aralık ayında yüzde 1,08 oldu.

eNFLASYON

Aralık ayında fiyatı en çok artan on üründen dokuzu ise gıda ürünüydü. Kasım 2018'e göre patlıcanın fiyatı yüzde 36,82 artarken, salatalık fiyatları yüzde 32,97 yükseldi.

'Merkez Bankası faiz indirebilir'

Aralık 2018 enflasyon verilerini değerlendiren Londra merkezli ekonomik araştırmalar merkezi Capital Economics, TL'deki toparlanma ile ekonomik büyümenin hız kesmesinin enflasyonda düşüşün sürmesini sağladığını ifade etti.

Capital Economics'e göre enflasyonun son iki ayda kaydettiği düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gitmesi de gündeme gelmiş durumda.

Kuruluş yatırımcılara gönderdiği değerlendirme notunda, "Ekonomik aktivitedeki zayıflama verilerine gerileyen enflasyonun da eklenmesi Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi ihtimalini güçlendiriyor" diyor ve bu ay Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz indirimi beklediğini yazıyor.

Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor. Faiz oranlarına karar verilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısı ise 16 Ocak'ta yapılacak.

Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyorPremier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor
New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyorNew York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

678 bin TL maaş alıyorlar

678 bin TL maaş alıyorlar

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Asgari ücrete rekor artış: 900 euroya çıkardılar

Asgari ücrete rekor artış: 900 euroya çıkardılar

Bir yılda kazandığı para dudak uçuklattı!

Bir yılda kazandığı para dudak uçuklattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti

Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti

Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor

Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor

New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor

New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor

Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak

Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak

Bu yıl yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Bu yıl yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekenler

2018'de hız kesen Türkiye ekonomisini 2019'da ne bekliyor?

2018'de hız kesen Türkiye ekonomisini 2019'da ne bekliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.