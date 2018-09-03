Enflasyon Ağustos'ta yüzde 17,90 ile son 14 yılın yeni zirvesine yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 17,90'a çıktı. TL'deki değer kaybı enflasyondaki artışın başlıca nedeni olarak görülüyor.
Türkiye'de tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise Ağustos'ta yüzde 2,30 oldu.
Bugün açıklanan verilerle, Türkiye en yüksek enflasyona sahip gelişen ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sırada kalmaya devam etti.
Merkez Bankası ise 2018 sonu enflasyon tahminini geçen ay yüzde 13,4'e yükseltmişti. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon hedefi ise hâlâ yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.
Ağustos ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 27,13 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.
Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıdada ise yıllık enflasyon yüzde 19,75 olarak gerçekleşti.
Aylık bazda fiyatı en çok artan 5 üründen 4'ü ise gıda ürünü oldu.
Salçanın fiyatı geçen ay yüzde 25,56 artarken, yumurta fiyatı yüzde 21,44, karpuz fiyatı ise yüzde 20,74 yükseldi.
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