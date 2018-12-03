Enflasyon Kasım'da aylık yüzde 1,44 düştü, yıllık yüzde 21,62'ye indi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Kasım'da aylık enflasyon yüzde 1,44 düştü, yıllık enflasyon da yüzde 21,62'ye geriledi. Böylece tüketici fiyat endeksi Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık bazda düşmüş oldu. Aylık enflasyon şampiyonu ise soğan.

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek son 15 yılın rekorunu kırmıştı. Reuters haber ajansının yaptığı ankete göre Kasım ayında aylık düşüşün yüzde 0,75, yıllık enflasyonun ise yüzde 22,6 olması bekleniyordu.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre ise tüketici enflasyonu tarafında aylık olarak en çok düşüşün görüldüğü kategori yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu.

Enflasyon şampiyonu soğan

Yıllık olarak çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatında yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 25,66, konutta yüzde 24,76, eğlence ve kültürde yüzde 21,18 yükseliş yaşandı.

Kasım ayında endekste yer alan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.