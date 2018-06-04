FİNANS

Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı

04.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 12,15 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası, enflasyonda yükselişin sürmesi durumunda yeni faiz artırımlarına gidilebileceğinin sinyalini vermişti.

Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı

Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 12,15 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,65 arttı.

Reuters haber ajansının piyasa anketinde aylık enflasyonun yüzde 1,45 olması bekleniyordu.

Enflasyon

Bugünkü enflasyon verisi, Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ışık tutacağı beklentisiyle piyasalar tarafından da yakından takip ediliyordu.

Mayıs ayının sonunda Türk Lirası yoğun satış baskısı altına girmiş ve Merkez Bankası acil toplantıya giderek faizi 3 puan artırmak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Londra'ya giderek finans çevreleriyle görüşmeler gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, yatırımcılara enflasyonda yükseliş devam ederse Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımlarına gidebileceğini ifade etmişti.

Enflasyon

Şimşek ayrıca paylaştığı bir Twitter mesajında enflasyonun gelecek birkaç ay içerisinde zirve yapıp gerileyeceğini öngörmüştü.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1002535137245003776

Şimşek İngilizce paylaştığı Twitter mesajında, "Son PMI (İmalat endeksi) verisi Türkiye'de yeniden dengelenmenin sürdüğünü gösteriyor. İhracat ve turizm ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek. Altın hariç cari açık büyük ihtimalle zirveyi gördü. Enflasyonun da birkaç ay içerisinde zirve yapması olası. Politika karışımını güçlendireceğiz..." diyordu.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına karar verdiği Para Politikası Kurulu toplantısı bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı ise 14.30'da açıklanacak.

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