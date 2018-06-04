Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı

Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 12,15 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,65 arttı.

Reuters haber ajansının piyasa anketinde aylık enflasyonun yüzde 1,45 olması bekleniyordu.

Bugünkü enflasyon verisi, Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ışık tutacağı beklentisiyle piyasalar tarafından da yakından takip ediliyordu.

Mayıs ayının sonunda Türk Lirası yoğun satış baskısı altına girmiş ve Merkez Bankası acil toplantıya giderek faizi 3 puan artırmak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Londra'ya giderek finans çevreleriyle görüşmeler gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, yatırımcılara enflasyonda yükseliş devam ederse Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımlarına gidebileceğini ifade etmişti.

Şimşek ayrıca paylaştığı bir Twitter mesajında enflasyonun gelecek birkaç ay içerisinde zirve yapıp gerileyeceğini öngörmüştü.