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Enflasyon Temmuz'da %15,85 ile Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı

03.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Enflasyon Aralık ayında %15,85 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. TL'deki değer kaybı ve yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyondaki yükselişin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Enflasyon Temmuz'da %15,85 ile Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Temmuz'da %15,85'e çıktı ve Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 0,55 oldu.

Merkez Bankası'nın yılsonu için enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ise Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 7'den yüzde 13,4'e yükseltilmişti.

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