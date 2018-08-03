Enflasyon Temmuz'da %15,85 ile Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Temmuz'da %15,85'e çıktı ve Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 0,55 oldu.

Merkez Bankası'nın yılsonu için enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ise Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 7'den yüzde 13,4'e yükseltilmişti.

