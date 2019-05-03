Enflasyonda düşüşün kalıcı olabilmesi için ne yapılmalı?

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Ancak yukarıdaki faktörler geçtiğimiz senelerdeki fiyatlamaların üzerinde oluşabilecek maliyet etkilerine işaret ediyor.

Ancak bundan sonraki dönemde etkinliğini artırması beklenen maliyet faktörlerini gözardı etmemek lazım.

Bu ay özelinde, talep etkilerinin beklentiler üzerinde bir gerileme ile yıllık enflasyonu hafif geriye çekmiş olduğu gözleniyor.

Öte yandan, aynı dönemde maliyet kaynaklı faktörlerin baskın çıktığını ve enflasyonda son 15 yılın rekor seviyelerine ulaştığımızı da biliyoruz.

Talep geçtiğimiz yılın son çeyreğinden bu yana zayıf seyrini koruyor ve bu durum enflasyonu olumlu etkiliyor.

Enflasyon dinamiklerini etkileyen iki temel faktör var: Talep ve maliyet unsurları.

İlave olarak Merkez Bankası kredibilitesi ile şekillenen enflasyon beklentilerindeki bozulma yukarı yönlü önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor.

Enflasyon nasıl düşer?

Zor günler geçirdiğimiz ve uygulamamız gereken politikaların fedakarlık istediği bir gerçek.

Enflasyonla mücadele ise her zaman acı reçete gerektirir.

Çünkü sıkı para ve maliye politikası kısa dönemde ekonomiyi yavaşlatır, işsizliği artırır.

Öte yandan sabırlı ve kararlı bir duruş neticesinde bir kere fiyat istikrarı sağlandıktan sonra büyüme yeniden canlanır ve istikrarlı bir patikaya oturur.

Bu sayede üretim kapasitesi artar ve daha çok üretim, kalıcı bir şekilde ve fiyatlarda yukarı yönlü baskı yaratmadan sağlanır.

Eğer bu mücadelede yeterli sabır gösterilmez ve enflasyon düşmeden sıkı politikadan vazgeçilirse o zaman kısa bir süre üretim artıyor gibi görünse de mevcut kapasiteyi zorlayarak gelen üretim artışı enflasyonda yeni bir atak yaratır.

Bunun sonucunda faizler tekrar yükselir, üretim yavaşlar ve sürdürülebilir büyümeden daha çok uzaklaşırız.