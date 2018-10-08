Erdoğan: Ekonomik göstergelerimiz diğer ülkelerden iyi, CHP ilkel ve gerici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin diğer ülkelerden daha iyi olduğunu ve Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı bulunmadığını söyledi.

2013'te Türkiye'nin IMF'den yeniden borç almayı reddetmesinin ardından Gezi eylemleriyle başlayan bir sürecin yaşandığını ve bu sürecin hâlâ devam ettiğini belirten Erdoğan "Ne olduysa ondan sonra oldu. Yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmaktan ayrı tutamıyorum. Bizim IMF'le işimiz yok, biz bu defteri kapattık. Biz ülkemize yatırım için arayıştayız. Bugün Türkiye IMF'in kredi desteğine ve teknik yardımının çok ama çok uzağında duruyoruz" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin istişare toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, "IMF konusunun gündeme getirmesini gayet iyi biliyoruz. Başaramayacaklar. Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'nin geçmişi daha vahimdir. Marshall yardımı meselesi var. Bunun öncülerinden biri de İnönü'dür. İnönü'nün sadakati o kadar ileridir ki. Dün neydi ki bugün ne olacak? ABD'nin kokartlı komandoları teröristlerle yan yana. Bunlar da CHP ile HDP ile kol kola. Bunlarla mücadeleyi veren benim Mehmedim. Mehmedimi istismar eden yine CHP yine HDP" diye konuştu.