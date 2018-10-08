FİNANS

Erdoğan: Ekonomik göstergelerimiz diğer ülkelerden iyi, CHP ilkel ve gerici

08.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin diğer ülkelerden daha iyi olduğunu ve Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı bulunmadığını söyledi. Partisinin istişare toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı, CHP'yi ilkellik ve gericilikle eleştirdi.

Erdoğan: Ekonomik göstergelerimiz diğer ülkelerden iyi, CHP ilkel ve gerici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin diğer ülkelerden daha iyi olduğunu ve Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı bulunmadığını söyledi.

2013'te Türkiye'nin IMF'den yeniden borç almayı reddetmesinin ardından Gezi eylemleriyle başlayan bir sürecin yaşandığını ve bu sürecin hâlâ devam ettiğini belirten Erdoğan "Ne olduysa ondan sonra oldu. Yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmaktan ayrı tutamıyorum. Bizim IMF'le işimiz yok, biz bu defteri kapattık. Biz ülkemize yatırım için arayıştayız. Bugün Türkiye IMF'in kredi desteğine ve teknik yardımının çok ama çok uzağında duruyoruz" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin istişare toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, "IMF konusunun gündeme getirmesini gayet iyi biliyoruz. Başaramayacaklar. Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'nin geçmişi daha vahimdir. Marshall yardımı meselesi var. Bunun öncülerinden biri de İnönü'dür. İnönü'nün sadakati o kadar ileridir ki. Dün neydi ki bugün ne olacak? ABD'nin kokartlı komandoları teröristlerle yan yana. Bunlar da CHP ile HDP ile kol kola. Bunlarla mücadeleyi veren benim Mehmedim. Mehmedimi istismar eden yine CHP yine HDP" diye konuştu.

'Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz'

CHP'nin ekonomiye dair karamsar açıklamalarla insanların psikolojisini bozmayı hedeflediğini belirten Erdoğan, "Umut cellatlığı yapmanın adı alçaklıktır" dedi ve ekledi:

"CHP hiç değişmedi. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir. Biz değişmeye, gelişmeye inanan bir partiyiz. Tek parti zihniyetinde çakılıp kalmakla övünenler geldiğimiz yeri hazmedemezler. Milletimiz bunların gericiliğini gördüğü için yüzde 25'in altına hapsetti."

MHP'nin af teklifi hakkında da konuşan Erdoğan, "Geçmişte çok aflar çıkarıldı. Bu affı çıkarıp biz ne kadar siyasi rant elde ederiz, biz böyle düşünemeyiz. Aftan rant bekleyenler gibi olamayız, önceliğimiz vicdandır. Geçmişte bunları gördük. Rahşan Affı'nda gördük, öncekilerde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Cezaevleri dolmuş, cezaevleri boşaltmak için af çıkarılmaz. Anlık ayaküstü düzenlemelerle olmaz" ifadelerini kullandı.

PARTNERGören şaşıp kalıyor! Onlar birbirlerine ikizi kadar benziyorGören şaşıp kalıyor! Onlar birbirlerine ikizi kadar benziyor
Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?
McKinsey: Türkiye'ye neden davet edildi, anlaşma nasıl rafa kalktı?McKinsey: Türkiye'ye neden davet edildi, anlaşma nasıl rafa kalktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

7 yaşında yıllık kazancı 11 milyon!

7 yaşında yıllık kazancı 11 milyon!

ABD'nin en zenginleri belli oldu

ABD'nin en zenginleri belli oldu

Primera Air iflasını açıkladı

Primera Air iflasını açıkladı

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız

Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

McKinsey: Türkiye'ye neden davet edildi, anlaşma nasıl rafa kalktı?

McKinsey: Türkiye'ye neden davet edildi, anlaşma nasıl rafa kalktı?

McKinsey: Türkiye'ye neden davet edildi, anlaşma nasıl rafa kalktı?

McKinsey: Türkiye'ye neden davet edildi, anlaşma nasıl rafa kalktı?

Konkordato başvuruları artıyor: Şirketler neden borçlarını yapılandırmak istiyor?

Konkordato başvuruları artıyor: Şirketler neden borçlarını yapılandırmak istiyor?

Konkordato başvuruları artıyor: Şirketler neden borçlarını yapılandırmak istiyor?

Konkordato başvuruları artıyor: Şirketler neden borçlarını yapılandırmak istiyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.