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Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi sonrası üç ülkenin parası değer kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 06:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Ankara'da bir araya gelmesinin ardından üç ülkenin para birimlerinin değeri düştü. Dolar, Türk Lirası karşısında 4.13 ile rekor kırarken Euro da 5.11'i gördü. Rus Rublesi ise yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti, İran Riyali'nin kaybı da yüzde 11.2'de kaldı. Kasım 2017’de yapılan Soçi Zirvesi sırasında da 3 ülkenin kurunda benzer hareketler yaşanmıştı.

Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi sonrası üç ülkenin parası değer kaybetti

Suriye krizinin sona erdirilmesi için yürütülen Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri olan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelmesinin ardından üç ülkenin para birimlerinde ilginç bir tesadüf olarak benzer kayıplar meydana geldi.

Öyle ki İran Riyali önceki gün yüzde 58 değer kaybı ile dolara karşı 37 binden 62 bine kadar çıkarken hükümet riyali 42 bine sabitlemek zorunda kaldı. Böylece riyaldeki değer kaybı yüzde 11.2'de tutuldu. Rus Rublesi ise 3 Nisan'da 57.41'deyken dün değer kaybı yüzde 10'u buldu ve 1 doların karşılığı 63.09 rubleye kadar çıktı. Türk Lirası da o günden sonra yüzde 3.6 değer yitirdi ve dolar dün 4.1265 TL'ye çıkarak yeni rekorunu kırdı.
Kasım 2017'de de görüldü

Habertürk'te yer alan habere göre aynı üçlünün aynı amaçla 11 Kasım 2017'de Soçi zirvesinde bir araya gelmesi sırasında da bu ülkelerin döviz kurlarında benzer hareketler olması garip bir tesadüf olarak görüldü. Bu üç ülkenin dışında rublenin değer yitirmesinin etkisi ile Brezilya Reali ve Güney Afrika Randı'nda da kayıplar oldu ancak bu iki ülke para birimlerindeki kayıp çok sınırlı kaldı.

Üçlü zirvede liderler toprak bütünlüğüne vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz" derken Putin insani yardımın öneminin altını çizmiş, Ruhani ise ABD'yi eleştirmişti.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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