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Erdoğan: Seçimden sonra faizin oranı da şekli de çok daha farklı olacak

13.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

İngiltere ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizler hakkında "Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek" dedi.

Erdoğan: Seçimden sonra faizin oranı da şekli de çok daha farklı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, faizlerin düşürülmesiyle ilgili bir soruya "Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek" dedi ve ekledi:

"Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Son ekonomideki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda attığımız adımlar tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüşü aylık olarak yapıldı. Bu bile hemen satışları etkiledi. Bunlar bir gerçek."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimlere yönelik af çağrısını da değerlendiren Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde 10 gözlem noktası kurduklarını, iki gözlem noktasının ise kurulma aşamasında olduğunu söyledi.

Erdoğan basın toplantısının ardından İngiltere'ye gelmek üzere yola çıktı.

Erdoğan burada Türk İngiliz Tatlıdil Forumu'na katılacak.

Başbakanlığı sırasında dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron ile kurulan ve iki liderin adını verdiği Tatlıdil Forumu, her yıl ekonomi, medya, siyaset gibi alanlarda iki ülkeden etkili insanların bir araya gelmesini sağlamak için düzenleniyor.

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