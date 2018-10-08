FİNANS

Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz

08.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2 hafta önce açıkladığı Yeni Ekonomik Program kapsamında ABD merkezli danışmanlık firması McKinsey ile anlaşılması konusunda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan açıklama yaptı. Muhalefetin yoğun eleştirisine neden olan anlaşma ile ilgili Erdoğan, "Tüm arkadaşlarımıza söyledim. 'Bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız' dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz" dedi.

Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada, muhalefetin yoğun eleştirisine neden olan danışmanlık firması McKinsey ile anlaşma konusunda konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2 hafta önce açıkladığı Yeni Ekonomik Program kapsamında yapılan anlaşma hakkında Erdoğan, "Tüm arkadaşlarımıza söyledim. 'Bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız' dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da AKP'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasına, ülkedeki ekonomik durumu değerlendirerek başladı.

Ekonomik gidişatın kontrol altında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık" dedi.

'Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz'

Ardından döviz kurunun bir anda yükseliş göstermesini ekonomik sebeplerle izah etmenin mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Ekonomide eksiklerimiz, sıkıntılarımız elbette var. Seçimlerin hemen ardından zaten kolları sıvamış, ekonomik reformlar için hazırlıklara başlamıştır. Gerçeklerle yaşananlar arasında büyük orantısızlık var ki işin altında başka şeyler aramak durumunda kalıyoruz. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir."

Sözlerine "Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor" şeklinde devam eden Erdoğan, "Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız" şeklinde devam etti.

'Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların denetimine sokmayız'

Erdoğan, konuşmasının dünyanın önde gelen danışmanlık firması McKinsey ile yapılan anlaşma ile ilgili kısmında, "Son günlerde finansal danışmanlık şirketi üzerinden yapılan tartışmalar bizi töhmet altında bırakarak ülkemizi aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların denetimine sokamaz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. 2013'te bu borcu sıfırladık. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmayacağını biliyoruz. Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir."

Erdoğan, McKinsey'den danışmanlık alınmasını ekonominin Amerikalı bir şirkete teslimi şeklinde değerlendiren muhalefete yanıt verdi.

"Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz" dedi.

Yeni Ekonomik Program kapsamında maliyetleri düşürmek ve gelirleri artırmak için kurulması öngörülen Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin çalışmaları için dünyanın önde gelen danışmanlık firması McKinsey ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

'Türkiye'de kriz yok, manipülasyon var'

Sözlerini "Türkiye'de bir defa kriz yok. Türkiye'de ekonomiyle alakalı bir manipülasyon var" şeklinde sürdüren Erdoğan, resmi ziyarette bulunulan ülkelerden para istendiği iddialarını yalanladı.

Erdoğan, "Güya ziyaret ettiğimiz ülkelere para vermeleri için yalvarıyormuşuz. Ya ne kadar zavallısın? Biz bu ülkelerden özellikle ülkemize yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Biz kimseden para istemedik, istemiyoruz" dedi.

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