FİNANS

Facebook kendi kripto para birimi için Winklevoss kardeşlerle görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook’un, oluşturması beklenen kendi kripto para birimi konusunda Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerden fikir aldığı öne sürüldü.

Facebook kendi kripto para birimi için Winklevoss kardeşlerle görüştü

The Financial Times’da yer alan habere göre, Winklevoss kardeşlerin yanında Facebook’un piyasanın en büyük kripto para birimi borsalarından Coinbase ve Gemini ile ticaret şirketleri DRW ve Jump ile de görüştüğü belirtildi.

“Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre”, 2018’de başlayan Facebook’un kripto para projesi kapsamında şirketin likit, ticareti yapılabilen ve dolar fiyatına sabit bir dijital para oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Facebook’un söz konusu kripto para biriminin, sosyal medya kullanıcılarının alışveriş ve para gönderme işlemlerinde kullanılmasının yanında, sosyal medya üzerindeki ödemelerden “daha büyük” bir varlık olmasını hedeflediği iddia edildi.

Kripto para borsası Gemini’nin kurucuları olan Winklevoss kardeşler, Facebook’un kendi fikirleri olduğu iddiasıyla şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’e dava açmışları. Taraflar 2008’de fikir birliği sağlarken, mahkeme Facebook’un Winklevoss kardeşlere 20 milyon dolar nakit ödeme yapması ve 45 milyon dolar değerinde Facebook hissesi vermesi kararını vermişti.

Söz konusu iddialarla ilgili iki taraf da henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
facebook Cameron Tyler Winklevoss Kripto Para

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