FİNANS

'Faiz 25+25 yerine tek adımda 50 baz puan indirmeli'

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi iki adımda 50 bazpuan indirmek yerine, Eylül'de tek adımda indirmesi gerektiğini vurguladı.

'Faiz 25+25 yerine tek adımda 50 baz puan indirmeli'

Seeking Alpha'nın haberine göre Bullard, gerek finansal piyasaların bir faiz indirimi beklentisinin ilerisine geçmek gerekse de yaklaştığına inandığı global ticaret savaşına karşı sigorta olarak Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 50 baz puan indirmesi gerektiğini savundu.

Bullard, Fed'in yüzde 2.0 - 2.25 olan politika faiz oranının, ABD Hazine kağıtlarının getirilerinden daha yüksek olduğuna işaret ederek, "Biz çok yükseğiz; bu durumda piyasının verdiği sinyale saygı duyacağım. Eylül toplantısında faizi 50 puan civarında düşürmeyi tartışmalıyız; Eylül'de 25 baz puan ve Ekim'de 25 baz puan faiz indirmek yerine, tek adımda 50 puan indirmek daha iyi olur" dedi.

Küresel yatırımcıların son haftalarda tahvil getirilerini rekor düşük seviyelere indirmelerinin Fed'in gecelik politika faizini görünüşte uygunsuz bir hale getirdiğini beliten Bullard, "global şok" olarak hissettiği durumun Fed'in Eylül toplantısında faiz konusunda "agresif" bir adım atmasını gerektirdiğini savundu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard ABD Merkez Bankası

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