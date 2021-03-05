Fed Başkanı'ndan mevcut faizlerin uygun sinyali!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirterek, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağının sinyalini verdi.

'MEVCUT POLİTİKA DURUŞUMUZ UYGUN'

Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala çok uzakta olduğunu yineleyen Powell, bankanın mevcut faiz oranlarını koruyacağını ve istihdam ile enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarına devam edeceğini söyledi.

'ENFLASYONDA GEÇİCİ ARTIŞ OLABİLİR'

Powell, maksimum istihdam hedefine ulaşmanın biraz zaman alacağını belirterek, bu hedefe 2021'de ulaşmanın olası olmadığını dile getirdi.

Ekonomideki toparlanmayla ise enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini belirten Powell, "Ekonomi toparlanırken, enflasyonun baz etkileriyle yükselmesini bekliyoruz. Bu, fiyatlar üzerinde biraz yukarı yönlü baskı yaratabilir." dedi.