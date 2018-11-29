Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru 5,20'nin altına indi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki para politikasını gevşetme yanlısı açıklamaları sonrası dolarda küresel değer kaybı yaşanıyor.

Buna paralel olarak Dolar/TL kurunda da düşüş görüldü, kur 5,20'nin altına kadar indi.

Dün 5,24 seviyesinde olan kur bugün 5,1875'e kadar gerileyerek 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Powell, Çarşamba akşamı New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı açıklama ile 2019 yılı için öngörülen faiz artırımlarında geri adım atmak için bir kapı aralamış oldu.

Fed'in Aralık ayında faiz artırmasına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Powell, böylece dün akşam yaptığı konuşmada, geçen ayki açıklamalarından farklı bir değerlendirmede bulundu.

Powell, Fed'in faiz artırımları serisinin para politikasını nötr (ekonomiyi ne daraltan ne de genişleten faiz seviyesi) olarak hesaplanan aralığın "hemen altına" getirdiğini söyledi ve ekonominin henüz faiz artırımlarının tam etkisini hissetmediğini sözlerine ekledi.

Fed başkanının bu sözleri yatırımcılara güçlü bir iyimserlik sağladı. Bu yorumları son dönemde zorlanan hisse senedi piyasasında güçlü bir yükselişe neden oldu.