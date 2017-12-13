FED faiz kararını açıkladı

FED’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan aralık ayı toplantısı, beklendiği gibi faiz artırımıyla sona erdi. FED'in yılın son toplantısında aldığı faiz kararının, Amerikan ekonomisinde ve iş gücü piyasasında izlenen güçlenmeyi yansıttığı kaydedilen FOMC bildirisinde, "Komite, iş gücü piyasası şartları ve enflasyonda gözlenen gelişmeler ve beklentiler ışığında federal fonlama oranını (politika faizi) yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltme kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Bildiriye göre, 9 FOMC üyesi, faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltme kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. Faiz oranının sabit tutulmasını tercih eden Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari ve Chicago FED Başkanı Charles Evans'ın muhalif tarafta yer aldığı bildirildi. FED Başkan Janet Yellen liderliğindeki son toplantıda yapılan bu faiz artışı, FED'in bu yılki üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

FED'İN EKONOMİK PROJEKSİYONLARI GÜNCELLENDİ

FOMC'nin çeyreklik ekonomik projeksiyonlarına bakıldığında, FED üyelerinin faiz oranına ilişkin tahminlerinde değişiklik yapılmaması dikkati çekti. Buna göre, FOMC'nin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik medyan faiz oranı beklentileri, sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,7'de sabit tutuldu. Komite'nin 2020 faiz oranı beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltildi. Bu oranlar, bankanın gelecek iki yılda 25 baz puanlık üçer faiz artışı yapmayı planladığına işaret ediyor.

Diğer taraftan, FED'in büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Yeni büyüme projeksiyonları, 2017 ve 2018 yılları için yüzde 2,5 olarak belirlendi. Söz konusu beklentiler, eylül ayında yayınlanan bir önceki projeksiyon raporunda yüzde 2,4 ve yüzde 2,1 seviyesindeydi. FED yetkilileri, ayrıca 2019 ve 2020 yıllarına yönelik büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,0'den yüzde 2,1 ve yüzde 1,8'den yüzde 2,0'ye yükseltti.

Öte yandan, FOMC'nin medyan işsizlik oranı projeksiyonlarını aşağı yönlü revize edilirken, 2018 tahmini 0,2 puan azaltılarak yüzde 3,9'a çekildi. Banka yetkilileri, işsizlik oranının 2019'da da yüzde 3,9'da sabit kalacağını öngördü.

FED'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi medyan tahmini ise 2017 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye çıkarıldı. 2018 ve 2019 yıllarına yönelik enflasyon beklentileri ise değiştirilmeyerek yüzde 1,9 ve yüzde 2,0'de sabit tutuldu.

DOLARIN FAİZ KARARINA TEPKİSİ NE OLDU?

TCMB'nin faiz artıracağı beklentisiyle rekora yakın seviyelerden gerileyen Dolar/TL yeni güne 3.83 seviyelerinde başladı. Gün içinde 3.85'i aşan dolar FED kararı sonrası 3.82'ye kadar geriledi.

PİYASALAR FOMC KARAR METNİNİ FİYATLIYOR

FED'in faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları öncesinde 1,1776 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, FOMC Bildirisinin ardından 1,1790'a yükseldi. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda 3,8220-3,8245 bandında dalgalı seyrediyor. Altının onsu ise FED'in açıklamasını takiben 1,248 dolardan 1,252 dolara yükselirken, Brent tipi petrolün varil fiyatı, 62,62 dolardan 62,42 dolara geriledi. Diğer taraftan, açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden Dow Jones ve Standard Poor's 500 endeksleri, karar metninin açıklanmasının ardından kazançlarını genişletti. Piyasalar, şu andan itibaren FED Başkanı Janet Yellen'in FOMC Basın Toplantısına odaklandı. FED Başkanı olarak son kez kameraların önüne geçecek Yellen, faiz artırım kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirecek.

BİR ÖNCEKİ FED KARARI

FED 1 Kasım’da yaptığı toplantısında ise oy birliği ile aldığı kararda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tutmuştu.

FED'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanlığı için bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı 2 Kasım tarihinde aday göstermişti. Böylelikle ABD Başkanı Trump son 40 yıldır ilk kez bir FED başkanını ikinci kez aday göstermemiş olmuştu. Powell'ın FED'in direksiyonuna geçebilmek için Senato'nun da onayını alması gerekiyor.

100 yıllık FED tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat 2018'de dolacak. Powell da böylelikle ilk toplantısını Mart ayında yapacak.

AA