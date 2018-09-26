FİNANS

Fed faiz kararını bugün açıklıyor: Piyasalar ne bekliyor?

26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Amerikan Merkez Bankası Fed, bugün TSİ 21.00'de faiz kararını açıklayacak. İki gün süren faiz kararı toplantısının ardından faizin 25 baz puan yükseltilmesi bekleniyor. Ancak piyasalar faiz kararından daha çok, Fed'in bugün açıklayacağı yeni ekonomi ve faiz öngörülerini merak ediyor.

Fed faiz kararını bugün açıklıyor: Piyasalar ne bekliyor?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizin 25 baz puan yükseltilmesi bekleniyor.

Bugün faizleri yükseltmesi takdirinde Fed bu yıl üçüncü defa faiz artırma kararı almış olacak.

Fed bugün aynı zamanda ekonomiye ve faizlere dair yeni öngörülerini de açıklayacak.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı düzenleyecek.

Piyasalar ve ekonomistler, faiz kararından ziyade Fed'in bundan sonrası için nasıl bir politika öngörüsü ortaya koyacağını bekliyor.

Daha şahin bir dil

Fed'in 2008 yılında başlayan küresel finansal krizden beri sürdürdüğü gevşek para politikasının sonuna gelmesi bekleniyor.

O yüzden bugün daha sıkı para politikasına işaret eden şahin bir dil kullanacağı düşünülüyor.

Fed'in Amerikan ekonomisine dair büyüme beklediğini açıklaması ve ekonomiyle ilgili olarak daha güven veren bir ton kullanması öngörülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell

Toplantı öncesinde Fed politikalarını yansıtan, Amerikan hazinesinin 2 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Tahvil faizinin yüzde 2,84 seviyesine kadar çıkması 2008 yılından beri en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Fed'in bundan sonrasına dair nasıl bir faiz politikası ortaya koyacağı ve faizleri ne kadar yükselteceği beklenecek işaretler olacak.

Aynı zamanda Fed'in küresel ticaret savaşları yüzünden nasıl bir politika takip edeceği ve ekonomik yavaşlama bekleyip beklemediği de takip edilecek.

'Büyüme tahmini takip edilmeli'

Morgan Stanley Yatırım Yönetimi'nden Jim Caron, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence izlenecek tek bir şey var, şu an yüzde 1,8 olarak belirledikleri uzun vadeli büyüme tahminleri. Eğer bunu yüzde 1,9'a çıkarırlarsa, bu önemli bir sinyal olur" diyor.

Yine CNBC'ye konuşan Bank of America Merrill Lynch'in Fed'in kısa dönem faiz uzmanı olan Mark Cabana, "Fed'in ortaya çıkıp da faizleri artırma savaşı içinde olduklarını açıklayacaklarını sanmıyorum. Daha ölçülü bir şekilde konuşacaklar, 'Veriler güçlü ve biz de tahminlerimize güveniyoruz' diyecekler" yorumunda bulunuyor.

İkinci çeyrekte Amerikan ekonomisi yıllık olarak yüzde 4,2 büyüdü.

Birinci çeyrekte ise bu oran yüzde 2,2 olmuştu.

Fed'in bu yıl için belirlediği büyüme öngörüsü ise yüzde 2,8.

İşsizlik yüzde 3,9 seviyesinde. Ancak uzmanlar maaşlar ve enflasyon üzerinde daha fazla baskı yaratmadan bu oranı korumanın zor olduğunu düşünüyor.

Tüketici güveni ise 18 yılının en yüksek seviyesinde.

Goldman Sachs, Fed'in 2019 yılında dört defa faizleri artıracağını tahmin ediyor.

Çin'den sağlık sistemi çöken Venezuela'ya 'yüzen hastane'Çin'den sağlık sistemi çöken Venezuela'ya 'yüzen hastane'
Zengin ve fakire eşit fırsat tanıyan Finlandiya eğitim sistemi nasıl dünyaya örnek oldu?Zengin ve fakire eşit fırsat tanıyan Finlandiya eğitim sistemi nasıl dünyaya örnek oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

İngiliz havayolu şirketi British Airways 'hacklendiğini' açıkladı

İngiliz havayolu şirketi British Airways 'hacklendiğini' açıkladı

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'den sağlık sistemi çöken Venezuela'ya 'yüzen hastane'

Çin'den sağlık sistemi çöken Venezuela'ya 'yüzen hastane'

Zengin ve fakire eşit fırsat tanıyan Finlandiya eğitim sistemi nasıl dünyaya örnek oldu?

Zengin ve fakire eşit fırsat tanıyan Finlandiya eğitim sistemi nasıl dünyaya örnek oldu?

Moda devi Versace '2 milyar dolara satılıyor'

Moda devi Versace '2 milyar dolara satılıyor'

Washington, Çin ile ticaretinde en kapsamlı ek vergi paketini devreye sokuyor

Washington, Çin ile ticaretinde en kapsamlı ek vergi paketini devreye sokuyor

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

Yeni Ekonomi Programı: Belirlenen hedefler ne kadar tutarlı?

Yeni Ekonomi Programı: Belirlenen hedefler ne kadar tutarlı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.