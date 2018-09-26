Fed faiz kararını bugün açıklıyor: Piyasalar ne bekliyor?

Toplantı öncesinde Fed politikalarını yansıtan, Amerikan hazinesinin 2 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Tahvil faizinin yüzde 2,84 seviyesine kadar çıkması 2008 yılından beri en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Fed'in Amerikan ekonomisine dair büyüme beklediğini açıklaması ve ekonomiyle ilgili olarak daha güven veren bir ton kullanması öngörülüyor.

O yüzden bugün daha sıkı para politikasına işaret eden şahin bir dil kullanacağı düşünülüyor.

Piyasalar ve ekonomistler, faiz kararından ziyade Fed'in bundan sonrası için nasıl bir politika öngörüsü ortaya koyacağını bekliyor.

Fed'in bundan sonrasına dair nasıl bir faiz politikası ortaya koyacağı ve faizleri ne kadar yükselteceği beklenecek işaretler olacak.

Aynı zamanda Fed'in küresel ticaret savaşları yüzünden nasıl bir politika takip edeceği ve ekonomik yavaşlama bekleyip beklemediği de takip edilecek.

'Büyüme tahmini takip edilmeli'

Morgan Stanley Yatırım Yönetimi'nden Jim Caron, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence izlenecek tek bir şey var, şu an yüzde 1,8 olarak belirledikleri uzun vadeli büyüme tahminleri. Eğer bunu yüzde 1,9'a çıkarırlarsa, bu önemli bir sinyal olur" diyor.

Yine CNBC'ye konuşan Bank of America Merrill Lynch'in Fed'in kısa dönem faiz uzmanı olan Mark Cabana, "Fed'in ortaya çıkıp da faizleri artırma savaşı içinde olduklarını açıklayacaklarını sanmıyorum. Daha ölçülü bir şekilde konuşacaklar, 'Veriler güçlü ve biz de tahminlerimize güveniyoruz' diyecekler" yorumunda bulunuyor.

İkinci çeyrekte Amerikan ekonomisi yıllık olarak yüzde 4,2 büyüdü.

Birinci çeyrekte ise bu oran yüzde 2,2 olmuştu.

Fed'in bu yıl için belirlediği büyüme öngörüsü ise yüzde 2,8.