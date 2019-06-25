FİNANS

Fed / Kaplan: Faiz indirim kararı vermek için çok erken

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, faiz indirimi kararı vermek için "henüz çok erken" olduğunu vurguladı.

Fed / Kaplan: Faiz indirim kararı vermek için çok erken

Yazdığı bir raporda, "Bu aşamada, bu sorunun çözümü için bir karar vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum" diyen Kaplan, Çin ile ticaret sorunlarının yaşandığı bir dönemde yapılacak bir faiz indiriminin olası etkileri konusunu daha yakından incelemek gerektiğinin altını çizdi.

Yükselen belirsizliklerin özellikle son yedi haftadır daha da yoğunlaştığına dikkat çeken Kaplan, faiz indirimnin gerekip, gerekmediğini karar vermek için biraz beklemenin daha akıllıca olacağını savundu.
Faizlerde bir değişikliğe gidilmeden önce sabırlı olmanın ve ekonomideki gelişmelerin izlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kaplan, "Faizlerde bir indirim gerektiğine, küresel büyüme belirsizliklerinin ABD'nin ekonomik büyümesine zarar verip vermeyeceğine karar vermek için çok erken" diye uyardı.

Faiz oranlarının 'nötr' düzeye yakın olduğunu belirten Kaplan, kendisinin faizler konusunda bir karar vermeden önce birkaç hafta, ay ABD ekonomisi ve global ekonomiyi, finansal gelişmeleri ve koşulları yakından izleyeceğinin altını çizdi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Dallas Merkez Bankası Robert Kaplan faiz

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