FİNANS

Fed para piyasalarını sakinleştirmek piyasaya milyarlarca dolar likidite sağladı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

Fed para piyasalarını sakinleştirmek için 10 yıldan uzun süredir yapmadığı bir uygulamayla piyasaya milyarlarca dolar likidite sağladı.

Fed para piyasalarını sakinleştirmek piyasaya milyarlarca dolar likidite sağladı

ABD Merkez Bankası (Fed), para piyasalarını sakinleştirmek için nerdeyse 10 yıldan uzun süredir yapmadığı bir uygulamayı yaparak finansal sisteme milyarlarca dolar likidite sağladı.

Fed gecelik repo ihalesi düzenlediğini açıkladı ve bu ihale sonucunda bankacılık sistemine 53.15 milyar dolarlık nakit sağladı.

Fed bugün yeni bir repo ihalesi daha düzenleyecek.

Gecelik repo işleminde, bankalar Hazine tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri teminat olarak kullanarak Fed'den nakit borç alıyorlar. Repo işlemleri son yıllarda nadir görüldü, çünkü bankaların günlük işlemler için yeterli miktarda nakit kaynağı bulunuyordu.

Analistler, ABD'de geçici fonlama sıkışıklığının üç aylık şirket vergisi ödemeleri ve geçen hafta satılan Hazine tahvillerinden 78 milyar dolar ödemeden kaynaklandığını belirttiler.

Pazartesi gününden bu yana para piyasalarındaki karmaşa, Fed politika yapıcılarının ABD-Çin ticaret gerilimi riskleri, zayıflayan küresel ekonomi ve zayıf enflasyon gibi risklerden kaynaklanan endişelerini artırdı.

Dün başlayan ve bugün akşam sona erecek iki günlük toplantı sonucunda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Repo olarak bilinen 2.2 trilyon dolarlık geri alım anlaşmalarıyla borçlanma maliyeti, dün yüzde 10'a kadar yükseldi.

Fon sıkışıklığına dair endişe veren bir diğer işaret ise federal fon faiz oranının Fed'in mevcut hedef aralığının en üst seviyesi olan yüzde 2.25'e yükselmesi oldu.

KAYNAK:REUTERS

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ABD Merkez Bankası fed

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