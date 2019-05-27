Fiat-Renault birleşmesi: 'Çaresizlikten doğan 33 milyar euroluk evlilik'

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg sitesindeki bir yorumda Fiat Chrysler ile Renault'yu , dünyanın üçüncü en büyük motorlu araç şirketi haline getirecek birleşmenin, sektörün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle, çaresizlikten doğan bir birleşme olduğu kaydedildi. Son olarak Fransa'da en büyük hissesi devlete ait otomotiv şirketi Renault ile İtalyan-Amerikalı rakibi Fiat Chrysler arasındaki birleşme pazarlığına hükümetten yeşil ışık gelmesiyle anlaşmaya iyice yaklaşılmıştı. Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada şu anda Volkswagen ile Toyota var. Fiat ve Renault birleşmesi gerçekleşirse şirket yılda 9 milyona yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecek. Renault'un stratejik müttefiki Nissan ile birlikte düşünülürse o zaman grup dünyanın açık ara farkla en büyük üreticisi haline gelmiş oluyor. Neden çaresizler? Chris Bryant imzasıyla yayımlanan Bloomberg'deki yorumda öncelikle Fiat'ın da Renault'un da zarar etmediği ya da batma tehlikesiyle yüzyüze olmadığı hatırlatılarak "Peki o zaman neden böyle bir adım atıyorlar?" sorusunun yanıtı aranıyor.

Her şeyden önce iki şirketin de sektörün karşı karşıya bulunduğu bir gerçek nedeniyle zorlandığı kaydediliyor: O da otomobil satışlarının dünya çapında yavaşlıyor olması. Buna elektrikle çalışan araç geliştirmek için gereken yatırımlar ve giderek sıkılaşan karbon salınımı hedeflerine uymanın maliyeti eklendiğinde sektörün sıkıntıları iyice ortaya çıkıyor. Teklifi getiren Fiat olduğundan, bu sıkıntılarla başetmenin yolunu dev boyutlarda büyüme olarak gördüğü anlaşılıyor. Fakat Bloomberg yazarı Bryant soruyor: Acaba büyüme gerçekten bu sorunları çözebilir mi? Elektrikli otomobilde Renault öncü Fiat'ın mali kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle elektrikli araç geliştirme alanında iddiası olmadığı, ancak Renault'un özellikle Avrupa'da çok talebi olan bu alanda öncü bir firma olduğu verilerle sabit. Fiat ise Jeep ve Ram gibi çok tutulan markaları sayesinde ABD piyasasında popüler ve çok kârlı olan kamyon ve SUV araçlar kategorisinde başarılı bir isim. Bloomberg'deki yoruma göre Avrupa piyasalarında daha zayıf olan Fiat'ın kendisine partner olarak örneğin Peugeot değil de Avrupa piyasasında daha başarılı olan Renault'u seçmiş olmasının sebebi de burada yatıyor.