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Fiat-Renault birleşmesi: 'Çaresizlikten doğan 33 milyar euroluk evlilik'

27.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

İki otomotiv devinin, dünyanın üçüncü en büyük otomotiv şirketini yaratacak bir birleşmeye yaklaştığı haberi, Bloomberg'de 'çaresizlikten doğan bir evlilik' diye yorumlanarak, muhtemel birleşmenin ne kadar başarılı olabileceği değerlendirildi.

Fiat-Renault birleşmesi: 'Çaresizlikten doğan 33 milyar euroluk evlilik'

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg sitesindeki bir yorumda Fiat Chrysler ile Renault'yu , dünyanın üçüncü en büyük motorlu araç şirketi haline getirecek birleşmenin, sektörün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle, çaresizlikten doğan bir birleşme olduğu kaydedildi.

Son olarak Fransa'da en büyük hissesi devlete ait otomotiv şirketi Renault ile İtalyan-Amerikalı rakibi Fiat Chrysler arasındaki birleşme pazarlığına hükümetten yeşil ışık gelmesiyle anlaşmaya iyice yaklaşılmıştı.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada şu anda Volkswagen ile Toyota var. Fiat ve Renault birleşmesi gerçekleşirse şirket yılda 9 milyona yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecek.

Renault'un stratejik müttefiki Nissan ile birlikte düşünülürse o zaman grup dünyanın açık ara farkla en büyük üreticisi haline gelmiş oluyor.

Neden çaresizler?

Chris Bryant imzasıyla yayımlanan Bloomberg'deki yorumda öncelikle Fiat'ın da Renault'un da zarar etmediği ya da batma tehlikesiyle yüzyüze olmadığı hatırlatılarak "Peki o zaman neden böyle bir adım atıyorlar?" sorusunun yanıtı aranıyor.

Fiat'ın İtalya'daki fabrikaları kapasitesinin altında çalışıyor

Her şeyden önce iki şirketin de sektörün karşı karşıya bulunduğu bir gerçek nedeniyle zorlandığı kaydediliyor: O da otomobil satışlarının dünya çapında yavaşlıyor olması.

Buna elektrikle çalışan araç geliştirmek için gereken yatırımlar ve giderek sıkılaşan karbon salınımı hedeflerine uymanın maliyeti eklendiğinde sektörün sıkıntıları iyice ortaya çıkıyor.

Teklifi getiren Fiat olduğundan, bu sıkıntılarla başetmenin yolunu dev boyutlarda büyüme olarak gördüğü anlaşılıyor. Fakat Bloomberg yazarı Bryant soruyor: Acaba büyüme gerçekten bu sorunları çözebilir mi?

Elektrikli otomobilde Renault öncü

Fiat'ın mali kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle elektrikli araç geliştirme alanında iddiası olmadığı, ancak Renault'un özellikle Avrupa'da çok talebi olan bu alanda öncü bir firma olduğu verilerle sabit.

Fiat ise Jeep ve Ram gibi çok tutulan markaları sayesinde ABD piyasasında popüler ve çok kârlı olan kamyon ve SUV araçlar kategorisinde başarılı bir isim.

Biri ABD diğeri Avrupa piyasasında güçlü

Bloomberg'deki yoruma göre Avrupa piyasalarında daha zayıf olan Fiat'ın kendisine partner olarak örneğin Peugeot değil de Avrupa piyasasında daha başarılı olan Renault'u seçmiş olmasının sebebi de burada yatıyor.

Buna maliyetler ve yatırımlarda yapılacak tasarruf hesapları da ekleniyor.

Evdeki hesap

Fiat birleşmenin yılda 5 milyar euro civarında bir toplam tasarruf sağlayabileceğini düşünüyor. Fakat Bloomberg yazarına göre bu tutar gerçekçi olmayabilir. Fiat maliyet düşürmenin en hızlı ama en de acı reçetesi olan fabrika kapatma yoluna gitmeyeceğini açıkladı. Onun yerine ortak hammadde alımları, ortak platformlar ve araştırma geliştirme faaliyetlerinden tasarruf edileceğini söylüyorlar. Bloomberg'e göre bu yolla sağlanabilecek olan tasarrufun 3,5 milyar euro civarında kalması daha muhtemel.

Bunların ötesinde iki şirketin birleşme sonrasında dünya piyasalarında hisselerinin değerleneceğini de umdukları not edilmiş.

Buna karşılık iki şirketin birleşmesinin bazı riskleri de olduğuna dikkat çekiliyor.

Bunlardan biri, şirketin yönetiminin çok daha karmaşıklaşması ve yönetimsel risklerin artması.

Bir başka soru ise birleşmenin nasıl bir güç dengesi içinde gerçekleşeceği. Kim küçük kim büyük partner olacak sorusunun cevabını şu anda iki şirket de eşit ortaklar formülüyle yanıtlıyor.

Fakat Bloomberg yazarı bunun kağıt üzerinde mümkün olduğunu ancak eşit ortaklı birleşmelerin nadiren başarılı olduğunu yazmış. Örneğin Fiat'ın Chrysler'le birleşmesinin başarılı ama daha önce Daimler'in Chrysler ile birleşme denemesinin bir felaket olduğunu söylüyor.

Fiat-Renault birleşmesi: 'Çaresizlikten doğan 33 milyar euroluk evlilik'

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