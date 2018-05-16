FİNANS

Filistin protestoları: Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin boyutları ne?

16.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, yaşanan son gelişmeler üzerine Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduklarını açıkladı. Peki iki ülke arasındaki ticaretin boyutlarını ne ve en çok hangi ürünlerin ticareti yapılıyor?

İsrail'in Gazze'de 58 Filistinliyi öldürmesi üzerine Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ve ticari ilişkilerde kesintiler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek basına yaptığı açıklamalarda gerek sosyal medyada İsrail'in gösterdiği şiddete büyük tepki gösterdi.

Türkiye, İsrail büyükelçisini geri çağırırken, İsrail'in Türkiye'deki temsilcilerine de ülkelerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Bunun üzerine İsrail'den de benzer bir hamle geldi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ise Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduklarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2017 yılında İsrail'e 38 milyon dolar değerinde tarım ihracatı gerçekleştirdi.

İsrail'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği tarım ithalatı da benzer bir hacimde meydana geldi: 37 milyon dolar.

2014 yılında Türkiye'nin İsrail'e tarım ve ormancılık ihracatı 40 milyon dolar, İsrail'den ithalatı 19 milyon dolar iken, yıllar içinde bu ürün grubu içinde iki ülkenin ticaret hacmi birbirine yaklaşmış.

İhracat

İmalat sanayi en büyük ihracat kalemi

İki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman ise 2017 yılında 4,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

İsrail, Türkiye'nin büyüklüğüne göre ticaret ortakları sıralamasında 21. basamakta yer alıyor.

2017'de Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 3,41 milyar dolar, İsrail'den ithalatı ise 1,51 milyar dolar şeklinde meydana geldi.

Yine 2017 verilerine göre Türkiye'nin İsrail'e gerçekleştirdiği en büyük ihracat kalemi 3,3 milyar dolar ile imalat sanayi.

İsrail ithalat

Ekonomi Bakanlığı'na göre Türkiye ile İsrail arasında imzalanan ve 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nı takiben iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllar içinde artış gösterdi.

Yine Ekonomi Bakanlığı'na göre Türkiye'nin İsrail'e ihracatında en önemli ürünler binek otomobilleri, demir çelik ürünleri, izole edilmiş kablo ve teller, mücevherci eşyası ve aksamı, plastik eşyalar, konfeksiyon ürünleri, beyaz eşya, seramik ürünleri ve çimento.

ilk 10 ürün

İsrail'in Türkiye'ye ithalatında ise petrol yağları, propilen polimerler, siklik hidrokarbonlar, elektrik enerjisi üretim grupları ve etilen polimerler öne çıkıyor.

Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçüldüJapon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçüldü
İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduİsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!

İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Baklavacılardan fıstık için ithalat talebi

Baklavacılardan fıstık için ithalat talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

İşte Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

İşte Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

Türk girişimci "Böcek burger" ile köşeyi döndü

Türk girişimci "Böcek burger" ile köşeyi döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin-Amerika ticaret savaşının kazananı kim olur?

Çin-Amerika ticaret savaşının kazananı kim olur?

Merkez Bankası, dolar kurunun yükselişine karşı gerekli önlemleri alıyor mu?

Merkez Bankası, dolar kurunun yükselişine karşı gerekli önlemleri alıyor mu?

Bloomberg: "Yatırımcılar Erdoğan'ın ekonomisine olan inancını yitiriyor"

Bloomberg: "Yatırımcılar Erdoğan'ın ekonomisine olan inancını yitiriyor"

Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçüldü

Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçüldü

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

Türk Lirası'ndaki hızlı düşüş diğer gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiliyor?

Türk Lirası'ndaki hızlı düşüş diğer gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.