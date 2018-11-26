Financial Times: Brexit'in kişi başına yıllık maliyeti 1100 sterlini bulabilir

Financial Times, İngiltere Başbakanı Theresa May'in dün Avrupa Birliği liderleri tarafından da onaylanan Brexit Anlaşması'nın, AB'de kalmaya kıyasla yıllık maliyetinin, kişi başına yıllık 1100 sterlini (yaklaşık 7500 TL) bulabileceğini yazıyor.

Gazete, bu konuda yapılan ilk detaylı ekonomik analizde, bağımsız düşünce kuruluşu Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün (NIESR) May'in Brexit Anlaşması'nın, AB'den anlaşma yapmadan çıkmaya kıyasla ekonomik açıdan daha az zararlı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Ancak daha az ticaret, yabancı yatırım, üretkenlik ve göç olacağı için ulusal gelirin darbe alacağı tahmin ediliyor.

Araştırmayı fonlayan, ikinci bir Brexit referandumu yapılmasını isteyen Halkın Oyu Kampanyası hareketi tarafından bugün yayımlanacak rapora göre, anlaşmaya İngiltere Parlamentosu onay verse dahi, Maliye Bakanı Philip Hammond'ın söz verdiği gibi bir "Anlaşma kar payı" ortaya çıkması da zor.

Financial Times, hükümetin de Brexit Anlaşması'nın uzun vadeli ekonomik etkilerine dair değerlendirmesini, anlaşmasız AB'den çıkış ve AB'de kalışla kıyaslı bir şekilde yayımlayacağını söylediğini aktarıyor.