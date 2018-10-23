Financial Times: Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed'in planlarını test ediyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın planlarını test ettiğini yazdı.

Gazetenin Orta Doğu editörü Andrew England ve Orta Doğu muhabiri Simeon Kerr'in imzalarını taşıyan ve tam sayfa yayınlanan analizde Suudi Arabistan'ın ekonomisini dönüştürmek için planladığı hamleler ve Kaşıkçı cinayetinin olası etkileri incelendi.

Muhammed bin Selman'ın veliaht prens olmadan önce ülkesinin Kamu Yatırım Fonu'nun başına geçtiği ve bu fonun 2020 yılına kadar 600 milyar dolarlık varlığa ulaşmasının planlandığını aktaran makalede şu ifadeler yer aldı:

"Fonu yöneten Prens Muhammed bunu ülkenin petrole bağımlı ekonomisini modernleştirmek için bir araç olarak kullanmayı tercih etti.

"Fakat Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi fonu tehlikeye attı. Cinayete dair korkunç haberlerin ardından fon, 11 Eylül'den bu yana Batı ile en büyük siyasi krizini yaşayan krallığın potansiyel ekonomik zararının bir örneğine dönüştü.