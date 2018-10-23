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Financial Times: Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed'in planlarını test ediyor

23.10.2018 08:38 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın planlarını test ettiğini yazdı.

Financial Times: Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed'in planlarını test ediyor

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın planlarını test ettiğini yazdı.

Gazetenin Orta Doğu editörü Andrew England ve Orta Doğu muhabiri Simeon Kerr'in imzalarını taşıyan ve tam sayfa yayınlanan analizde Suudi Arabistan'ın ekonomisini dönüştürmek için planladığı hamleler ve Kaşıkçı cinayetinin olası etkileri incelendi.

Muhammed bin Selman'ın veliaht prens olmadan önce ülkesinin Kamu Yatırım Fonu'nun başına geçtiği ve bu fonun 2020 yılına kadar 600 milyar dolarlık varlığa ulaşmasının planlandığını aktaran makalede şu ifadeler yer aldı:

"Fonu yöneten Prens Muhammed bunu ülkenin petrole bağımlı ekonomisini modernleştirmek için bir araç olarak kullanmayı tercih etti.

"Fakat Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi fonu tehlikeye attı. Cinayete dair korkunç haberlerin ardından fon, 11 Eylül'den bu yana Batı ile en büyük siyasi krizini yaşayan krallığın potansiyel ekonomik zararının bir örneğine dönüştü.

"Geçen hafta boyunca fon, bugün Riyad'da başlaması beklenen yatırım konferansının iptal olmaması için büyük çaba sarf etti. Geçen yıl 'Çölün Davos'u' olarak anılan toplantı, bu yıl Batılı bakan ve yöneticilerin çekilmesinin ardından kriz yönetimiyle anıldı.

'Suudi Arabistan'ın ekonomiyi dönüştürme planları daha da zorlaştı'

"İki hafta boyunca cinayeti reddeden Suudi Arabistan'ın senaryosu analistler ve Batılı siyasetçiler tarafından kabul edilmedi.

"Cinayetten önce bile petrodolar tarafından yaratılan ve ona bağımlı bir ekonomiyi dönüştürme fikri zordu, şimdi daha da zorlaştı.

"Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı bir 2014'te petrol fiyatları düşmeye başladığından beri büyümekte sorun yaşıyor. 2017'de ekonomisi küçülen ülkede işsizlik resmi rakamlara göre yüzde 12.9'a yükseldi. Bu tarihin en yüksek seviyesi.

"Nüfusun üçte ikisinin 29 yaş altında bulunduğu ülkede genç işsizliği yüzde 25'in üzerinde, genç kadınlarda ise bunun iki katı.

"Gittikçe daha da baskıcı olan ülkede Prens Muhammed'in planları ve fonun rolünü tartışmak zor. Yetkililer aktivistleri, akademisyenler, blog yazarlarını ve din adamlarını gözaltına alıyor. Örneğin Suudi petrol şirketi Aramco'nun halka arzını eleştiren ekonomist Essam al-Zamil terörizm suçlamasıyla bir yıldır tutuklu.

"Suudi Arabistan'a yabancı yatırım 2016'da 7,45 milyar dolarken geçen yıl 1,42 milyar dolara geriledi. Bankacılara göre Kaşıkçı cinayeti ülkeye yönelik yatırımları zorlaştıracak."

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