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Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

21.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasındaki para takası (swap) anlaşmasına sayfalarında yer verdi. Gazeteye göre Katar, 3 milyar dolarlık anlaşmayla Türkiye'ye desteğini artırmış oldu.

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

TCMB, anlaşmayla ilgili olarak Pazartesi günü internet sitesinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Söz konusu anlaşma 3 milyar USD karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından Doha'da Pazar günü imzalanan anlaşma kapsamında piyasalara likidite sağlanması ve finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor.

Türk Lirası Amerikan Doları'na karşı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş, Katar geçen hafta Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklanmıştı.

"İLİŞKİLER GÜÇLENDİ"

Financial Times'ta yer alan haberde ise GAM Investment'ın gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Paul McNamara swap anlaşmasıyla ilgili olarak, "Türkler için daha fazla dolar bulunmasını sağlayacak her şey değerli ancak 3 milyar dolar durumu çok da değiştirmez açıkçası" yorumunda bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin gerildiği ortamda sadece Katar'ın Türkiye'ye yardım ettiğinin belirtildiği haberde şu ifadeler yer aldı:

"Analistler bu mali desteğin, Suudi Arabistan ve üç Arap müttefikinin Katar'a abluka uygulamasından bu yana Ankara ve Doha arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ne kadar güçlendiğinin bir işareti olduğunu söylüyor."

Financial Times, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini şu verilerle açıklıyor:

"Katarlı yetkilileri, Türkiye ve ülkeleri arasındaki ticaretin geçen yılın ikinci yarısında yüzde 30 arttığını söyledi. Katar Ticaret Odası'na göre, Türk şirketler Katar'da çoğu 2022 Dünya Kupası ile ilişkili olmak üzere 11 milyar dolar değerinde projeler üzerinde çalışıyor."

"SEMBOLİK OLMAKTAN ÖTE"

Londra'daki Stratejik Çalışmalar için Uluslararası Enstitü analistlerinden Emile Hokayem ise Financial Times'a yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin 'Orta Doğu'nun geleceğine dair ortak hissiyet, kardeşlik bağları ve realpolitikten' ötürü güçlendiğini vurguladı:

"Türkiye-Katar ekseni ile Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri ekseni arasında stratejik bir rekabet var. Bu rekabet Türkiye ve Katar'ı ortaklıklarını pekiştirmeye zorladı. Katar'ın çok parası var ancak 15 milyar dolar Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçları için bir çözüm değil. Türkiye ve Katar bir ölçüye kadar, hem kendi ülkelerine hem bölgesel ve uluslararası aktörlere, iki ülkenin izole olmadığı ve başka seçenekleri de oldukları mesajını vermek istiyor."

Gazeteye konuşan Renaissance Capital'ın şef ekonomisti Charles Robertson ise Katar'ın mali desteğinin sembolik olmaktan daha öte olduğu görüşünde:

"15 milyar dolarlık paket, Türkiye'ye son 5-8 yılda yapılan yıllık ortalama doğrudan yabancı yatırımdan daha fazla. Kur swapı da daha iyi, çünkü hızlı yapılan bir işlem."

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Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdıFinancial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı
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Anahtar Kelimeler:
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