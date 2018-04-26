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Financial Times: Merkez Bankası, Erdoğan'a kulak asmadı

26.04.2018 07:18 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'de Merkez Bankası'nın dün bu yıl ilk kez faiz artırımına gitmesini değerlendirdi. Gazete Merkez Bankası'nın, erken seçim öncesi ucuz kredi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kulak asmadığını ve gerileyen Türk Lirası'nı güşlendirmek istediğini yazdı.

Financial Times: Merkez Bankası, Erdoğan'a kulak asmadı

İngiliz Financial Times gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'de Merkez Bankası'nın dün bu yıl ilk kez faiz artırımına gitmesini değerlendirdi. Gazete Merkez Bankası'nın, erken seçim öncesi ucuz kredi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kulak asmadığını ve gerileyen Türk Lirası'nı güçlendirmek istediğini yazdı.

Financial Times'ın iç sayfalarındaki haber, Ayla Jean Yackley ile Adam Samson'un imzalarını taşıyor.

Türkiye'de Merkez Bankası dün Geç Likidite Penceresi (GLP) faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13,5'e çıkarmıştı.

Faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve koridorun üst bandı ise sabit tutulmuştu.

Gazete Merkez Bankası'nın son kararını, ekonominin "aşırı ısındığına" yönelik kaygıların arttığı bir dönemde aldığını belirtiyor.

Türkiye geçen yıl yüzde 7,4'lük büyüme oranı ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi olmuş ancak Türk Lirası bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 7 değer kaybetmişti.

Financial Times, Türk Lirası'nın 2018 yılında şu ana kadar performansı en kötü para birimleri arasında yer aldığını hatırlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Faiz düşmanıyım' demişti

Gazetedeki haber şu satırlarla sürüyor:

"15 yıllık iktidar süresini uzatma peşindeki Cumhurbaşkanı kendisini 'faiz düşmanı' olarak nitelendirmişti. Kendisi, düşük faizin enflasyonun da düşmesine yardımcı olacağını savunan alışılmışın dışında bir görüşü destekliyor. O nedenle de yıllarca Merkez Bankası'na borçlanma maliyetinin azaltılması yolunda baskı yaptı.

"Ancak Sayın Erdoğan, çift haneli enflasyonun hane halkını vurduğu bir dönemde döviz piyasasında daha büyük bir belirsizlikten kaçınmak isteyebilir."

Financial Times, uzmanların, erken seçim kararının Merkez Bankası'nı, finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atma konusunda cesaretlendirmiş olabileceğini söylediklerini yazmış.

'Mali**ye politika**sı seçim öncesi gevşetilebilir' kaygısı

Gazeteye konuşan Capital Economics'ten üst düzey gelişen piyasalar ekonomisti William Jackson, şunları söylüyor:

"Yüksek büyüme oranları, çok net şekilde ekonominin aşırı ısındığına işaret ediyor. Ekonomi bu durumdayken, talep baskısının azaltılması için gerek para politikasının gerekse de mali politikanın sıkılaştırılması gerekir.

"Maliye politikasının seçim öncesi gevşetilebileceğine dair kaygılar var. Her ne kadar bunu yapmak için fazla vakit olmasa da..."

'Bir sonraki toplantıda da faiz artırımı mümkün'

Nomura International'dan üst düzey gelişen piyasalar ekonomisti İnan Demir'in Merkez Bankası'nın son kararı ile ilgili görüşleri de şöyle:

"Bunun bir seferlik alınmış bir karar olduğunu söylemek zor. Ancak kararın bir faiz artırımı zincirinin başladığı anlamına geldiğini söylemek de zor.

"Eğer aynı koşullar belirirse yani Türk Lirası değer kaybederse, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısında yine faiz artırması mümkün."

Financial Times'taki haber şu satırlarla noktaanıyor:

"Birçok döviz stratejisti Merkez Bankası'nın son kararı öncesi, Türk Lirası'nın uzun vadede güçlendirilmesi içim muhtemelen 100 baz puan ya da daha fazla sert bir faiz artırımının gerektiğini söylemişti.

"Özellikle de Amerikan Hazine bonolarının ve tahvillerinin getirisinin daha fazla olmasının riskli tahvillere iştahı azalttığı, petrol fiyatlarının son 3 yılın en yüksek düzeyine çıktığı bir dönemde. Zira Türkiye tükettiği petrol ve gazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülke."

Financial Times: Merkez Bankası, Erdoğan'a kulak asmadı

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