Financial Times: Türkiye, daha yüksek faiz sözü konusunda sessiz kalarak yatırımcıları sinirlendiriyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de mali piyasaların dün yine ağır bir darbe aldığını yazdı. Gazeteye göre bunun nedenleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmekte isteksiz olduğu sinyali vererek yatırımcıların güveninini sarsması ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin daha da azalması.

Financial Times'in iç sayfalarındaki Adam Samson imzalı haberin başlığı, "Türkiye, daha yüksek faiz sözü konusunda sessiz kalarak yatırımcıları sinirlendiriyor".

Haberde, açıklanan son verilerin Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin geçen hafta 28 milyar 700 milyon dolardan 26 milyar 900 milyon dolara inerek, 1 milyar 800 milyon dolar azaldığını gösterdiği belirtiliyor.

Türk Lirası'nın dün Amerikan Doları karşısında yüzde 1,5 değer kaybettiği, Ekim ayından bu yana en düşük düzeye gerilediği, bu ayki değer kaybının yüzde 7'yi bulduğu da aktarılıyor.

Financial Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"Merkez Bankası geçen yıl, rekor seviyelere gerileyen Türk Lirası'nda istikrar sağlanması için faiz oranlarını ciddi düzeyde artırdı. Bu adım, piyasaların sakinleşmesine yardımcı oldu. Ancak uzmanlar enflasyon yüzde 20'ye yakınken ek parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.