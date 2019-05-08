Financial Times: Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi bugünkü başyazısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararını yorumladı. Financial Times'a göre bu karar, ekonomideki zayıflamanın daha da şiddetlenmesi de dahil bir dizi riski beraberinde getirdi. Gazete, "Türkiye'nin TL üzerinde oluşacak yeni bir baskıya karşı kendini koruyabileceğine dair soru işaretleri var" diyor. Financial Times'ın başyazısında başlığı, "Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor". Yazı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi altında yıllar içerisinde otoriterliğin giderek arttığı düşünüldüğünde, İstanbul'un Belediye Başkanlığı seçiminde muhalefetin zaferi, Türkiye'de demokrasinin ölmediğine dair bir umut ışığı uyandırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları iptal etme kararı bu ışığı söndürdü" ifadeleriyle başlıyor ve şöyle devam ediyor: "Seçimlere yeniden girmek Erdoğan'a ve partisi AKP'ye ülkenin en büyük şehrinde iktidarı yeniden ele geçirme şansı veriyor olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu için şok etkisi yaratacak." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Financial Times: İstanbul seçimlerinin iptali Türkiye'deki siyasi kargaşa olasılığını artırdı Trump'ın ek vergi tehdidinin ardından Çin borsası sarsıldı

AKP'nin İstanbul'da yenilmesinin, "Türkiye'de kusurlu da olsa işler bir demokrasinin olduğunu" göstermesi açısından önemli olduğunu kaydeden gazete, YSK'nın kararının bunu "ortadan kaldırdığı" görüşünde. Erdoğan'ın başta "istikrarlı ve modernleştirici sivil bir lider" görünümü çizdiği belirtilen başyazıda, özellikle 2016'daki darbe girişiminin "Türkiye'nin liberal geleneklerden uzaklaşmasında bir dönüm noktası olduğu" kaydediliyor. Haberde, "YSK'nın seçimleri iptal etmesi, ender görülse de, siyasi özgürlüklere bir darbe daha indirdi" deniyor. 'Karar birçok riski beraberinde getiriyor' Bu kararın birçok riski beraberinde getirdiğini kaydeden gazete, bunlardan ilkini Türk halkının barışçıl demokratik siyasetten umudunu kesmesi riski olduğu dile getiriliyor. AKP'nin İstanbul'daki yenilenen seçimleri kazanması halinde bu riskin artacağı vurgusu da yapılıyor. Yazıda 2013 yılındaki Gezi protestoları örnek verilerek "Türkiye'de toplumsal olaylar daha önce şiddete dönüşmüştü" deniyor. 2016 darbe girişiminden sonra görevden ihraçların yaşandığı ordunun, "AKP'ye olan sabrının tükenebileceği" de bir diğer risk olarak sıralanıyor.