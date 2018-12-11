Financial Times: Türkiye'de ekonomik durgunluk ufukta

Haberde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 bütçe sunumunda sarfettiği, "Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetmiştir. Ancak aldığımız tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirdik. Finansal istikrarı desteklemek amacıyla döviz likiditesi için gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri de yer aldı.

Gazete, 3. çeyrekte ekonominin çeyrek bazında yüzde 1,1 küçüldüğünü, bunun de teknik olarak ülkenin ekonomik durgunluğa girdiği şeklinde yorumlanabileceğini de belirtiyor.

FT, bunun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ekonomiyi vurduğu 2016'dan beri en düşük büyüme oranı olduğunu yazdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, faizin enflasyonu artıracağı yönünde "alışılmadık" bir görüş benimsediği ve 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde Merkez Bankası'na faizleri artırmaması için "baskı uygulayabileceği" kaydediliyor.

Bu gelişmenin ardından TL, ABD Doları karşısında değer kazanmış, yıl başından bu yana yaşanan kayıpların bir kısmı telafi edilmişti.

"Yine de yıllık rakam beklenenden kötü ve bu rakam ekonomistlerin Merkez Bankası'nın çift haneli enflasyonu yavaşlatmak için faiz oranlarını zamanında yükseltmede başarısızlığa uğraması nedeniyle ekonominin aşırı ısındığına ilişkin alarm zillerini çalmaya başladıkları 2018'in ilk yarısındaki yüzde 6'lık büyüme oranının ardından geldi."

Haberde Bakan Albayrak'ın ise Türkiye'nin gelecek dönemde sıkı bir maliye ve para politikası uygulayacağını söylediği belirtiliyor.

Albayrak'ın, bütçe açığını bu yıl milli gelire oranının yüzde 2'nin altında tutma sözü verdiği de hatırlatılıyor.

Capital Economics'ten gelişen piyasalar ekonomisti Jason Tuvey,"(Merkez Bankası'nın) yatıştırıcı bir tutum takınması için geçerli sebepleri var, yani ekonominin bir teşviğe ihtiyacının olduğu ve bunun için de faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşünmek için. Kaldı ki bu da muhtemelen Erdoğan tarafından desteklenecektir" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede güvenilirliği geçen yılda ağır bir biçimde zedelendi. Bunu onarabilmek için, faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutmak zorundalar."

"Para Piyasası Kurulu üzerindeki siyasi baskı onları çok erken hareket etmeye ve böylece altta yatan enflasyon sorununu ele almamaya zorlayabilir."

Ekonomistlerin gelecek yıl Türkiye'nin durgunluğa girmesini bekledikleri belirtilen haberde, Moody's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2 küçülmesini beklediği de kaydediliyor.