Financial Times: Türkiye'nin liradaki düşüşü durdurmak için önünde 5 seçenek var

İngiliz Financial Times gazetesi, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki hızlı değer kaybını bugünkü sayısında manşetinden duyurdu. Gazete haberine "Washington'la diplomatik anlaşmazlık Türk Lirası'nı yeni rekor seviyelere düşürdü" başlığını attı. Financial Times, "Türkiye, liradaki düşüşü durdurabilmek için iştah açıcı olmayan seçenekleri gözlüyor" başlıklı haberinde ise TL'nin dolar karşısındaki değer kaybını durdurabilmek için başvurabileceği 5 seçeneği yazdı. Gazetenin sıraladığı seçenekler şöyle: Faiz oranlarını artırmak Yatırımcıları en fazla kaygılandıran nokta, enflasyon yüzde 15'in üzerine çıkmış olsa da, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmayı reddetmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır yüksek faiz oranlarına ve iyi tanımlanmamış bir faiz lobisine karşı açıklamalar yaparken, yatırımcılar yıllar boyunca, Merkez Bankası'nın bağımsızlığından şüphe etti. Bu korkular, Erdoğan'ın Mayıs'ta Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında mali politikayı daha sıkı bir kontrol altına alacağını ve yüksek faiz oranlarının enflasyon sorununu tedavi etmek yerine, nedeni olduğunu ilan etmesiyle daha da derinleşti.

Haziran'daki başkanlık seçimlerinde elde ettiği zafer yetkilerini artırdı. Geçen ay Merkez Bankası faizleri artırmayarak, piyasanın beklentilerini boşa çıkarttı. Capitol Economics'ten gelişmekte olan piyasalar uzmanı William Jackson, halen faiz artışı ihtimali bulunduğunu, ancak kalıcı çözüm olamayacağını söyledi. Jackson "Liranın son dönemdeki düşüşü, geçmişte acil faiz artışlarıyla sonuçlanan aynı yolu izliyor. Soru, Erdoğan'ın buna izin verip vermeyeceği" derken, bu artışın etkili olup olmayacağını da sorguladı. Jackson "Mayıs'ta bir faiz artışı olmuştu ama birkaç ay sonra yine aynı durumdayız" dedi. IMF'den yardım istemek Bazı uzmanlar Türkiye'nin, Arjantin'in Haziran'da yaptığı gibi IMF'den yardım istemesini önerdi. Ancak bu, Türkiye'nin sıkı parasal ve mali politikalar gerektiren bir ekonomik programı kabul etmesini gerektiriyor. Böyle bir şeyin gerçekleşebileceğine dair çok az işaret var. Erdoğan Haziran'daki seçim zaferinden sonra, büyük oranda saygı gören ve hükümetteki birkaç tutucu sesten biri olan Mehmet Şimşek yerine, damadı Berat Albayrak'ı hükümetin başlıca mali yetkilisi olarak atadı. Genişletilmiş bir Maliye Bakanlığı'na getirilen Albayrak'ın bugün yeni bir ekonomik plan açıklaması bekleniyor. Uzmanlar bunun enflasyon ve Türkiye'nin büyük cari açığıyla mücadelede çok az etkili olacağından kaygılı.

Rabobank Stratejisti Jane Foley, "Erdoğan'ın piyasa baskısına boyun eğip, piyasa dostu önlemler açıklaması imkansız değil. Ancak mali kontrolü büyük ölçüde IMF'ye bırakması çok düşük bir ihtimal. Ben bu düşünceden çok uzak olduğuna inanıyorum" dedi. Uzun süredir Türkiye'nin 15 yıllık iktidarının başında olduğu gibi bir IMF programı altında olmamasıyla övünen Erdoğan, bunu ülkenin egemenliğinin geri alındığı bir gelişme olarak görüyor. ABD'yle uzlaşma**k** ABD'yle artan gerilim ve Washington'ın Amerikalı pastör Andrew Brunson'un iki yıl önce tutuklanması yüzünden geçen hafta iki Türk bakana getirdiği yaptırımlara ek önlemler alması tehdidi, kriz duygusunu körükledi. Bir Türk heyeti Washington'ı ziyaret etti ancak hemen bir ilerleme kaydedilemedi. Foley, yaptırım olasılığının döviz piyasasında yansımasını bulduğunu söylüyor. Foley "Politikalarının ABD tarafından dikte edildiğini görmek istemeyen bir ülkenin otoriter lideriyle karşı karşıyayız. Herhangi bir uzlaşma olmadı ve insanlar TL satmaya devam edecekler" dedi.