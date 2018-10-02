FİNANS

Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü

02.10.2018 02:45 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 20 Türk bankasının yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü. Fitch görünümün de negatif olduğunu kaydetti.

Fitch 20 Türk bankasının notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 20 Türk bankasının ve iştiraklerinin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü.

Fitch görünümün de negatif olduğunu kaydetti.

Açıklamada not indirimine neden olarak Türk lirasındaki değer kaybı, faizdeki ani artış ve zayıf büyüme beklentisi karşısında bankaların performans, varlık kalitesi, sermayelendirme, likidite ve fonlamada karşılaşma ihtimali olan baskılar gösterildi.

Öte yandan ılımlı parasal politikaların banka notlarının kısa vadede karşılaşabileceği baskıları yumuşattığı belirtildi.

Fitch Türk bankacılık sektörünün 2019 yılında da, zayıf ekonomik büyüme, yüksek faiz oranları ve sorunlu kredilerde beklenen artış nedeniyle zorlu koşullarla karşılaşabileceği notunu düştü.

Fitch Ratings 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezasıİran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası
Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Anadolu'nun en büyük şirketleri açıklandı

Anadolu'nun en büyük şirketleri açıklandı

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

İran'da 'mali suçlar işleyen' üç kişiye idam cezası

Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?

Petrol fiyatlarının 100 doları bulması dünya ekonomisi için ne anlama gelir?

Kenya'da sporculardan yüksek harcırah alan senatörlerin Japonya ziyareti iptal edildi

Kenya'da sporculardan yüksek harcırah alan senatörlerin Japonya ziyareti iptal edildi

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıp 20 milyon dolar ceza ödeyecek

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıp 20 milyon dolar ceza ödeyecek

Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: (Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil

Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: (Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil

Arjantin, IMF tarihindeki en büyük krediyi aldı: 57 milyar dolar

Arjantin, IMF tarihindeki en büyük krediyi aldı: 57 milyar dolar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.