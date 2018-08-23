FİNANS

Forbes en çok kazanan oyuncular listesini açıkladı: George Clooney birinci sırada

23.08.2018 06:43 | Son Güncelleme

Forbes'un 2018'in en çok kazanan oyuncu listesinde birinci sırayı erkeklerde George Clooney, kadınlarda Scarlett Johansson aldı. Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adlı tekila şirketinin satışı rol oynadı. Listenin diğer çarpıcı kısmı ise yine erkek ve kadın oyuncu gelirleri arasındaki muazzam fark.

Forbes en çok kazanan oyuncular listesini açıkladı: George Clooney birinci sırada

Forbes dergisi, 2018 yılının en çok kazanan erkek ve kadın oyuncularını açıkladı.

Birinci sırayı erkeklerde George Clooney, kadınlarda ise Scarlett Johansson aldı.

George Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adındaki tekila şirketinin satışı rol oynuyor.

Clooney'nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo'ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satılmıştı.

Forbes'un geçen ay açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde de Clooney bu sayede ikinci sırada yer almıştı.

En çok kazanan oyuncular listesinde aşağıda da görülebileceği gibi en çok dikkat çeken unsurlardan biri, erkek ve kadın oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark.

Forbes**'un en çok kazanan erkek oyuncular listesi 2018**

  1. George Clooney - 239 milyon dolar
  2. Dwayne Johnson - 119 milyon dolar
  3. Robert Downey Jr - 79 milyon dolar
  4. Chris Hemsworth - 64,5 milyon dolar
  5. Jackie Chan -45,5 milyon dolar
  6. Will Smith - 42 milyon dolar
  7. Akshay Kumar - 40,5 milyon dolar
  8. Adam Sandler - 39,5 milyon dolar
  9. Chris Evans - 34 milyon dolar
  10. Salman Khan - 33,5 milyon dolar

Forbes**'un en çok kazanan kadın oyuncular listesi 2018**

  1. Scarlett Johansson - 40,5 milyon dolar
  2. Angelina Jolie - 28 milyon dolar
  3. Jennifer Aniston -19,5 milyon dolar
  4. Jennifer Lawrence - 18 milyon dolar
  5. Reese Witherspoon - 16,5 milyon dolar
  6. Mila Kunis - 16 milyon dolar
  7. Julia Roberts - 13 milyon dolar
  8. Cate Blanchett - 12,5 milyon dolar
  9. Melissa McCarthy - 12 milyon dolar
  10. Gal Gadot - 10 milyon dolar

Scarlett Johansson at premiere of Avengers: Infinity War

Erkeklerde listenin başında yer alan Clooney'nin kazancı 239 milyon dolar, bu kadınların listesinde birinci sırada yer alan Johansson'ın 40,5 milyon dolar değerindeki kazancının neredeyse 6 katı.

Erkeklerde ikinci sırada yer alan Dwayne Johnson'ın geliri ise Johansson'ın neredeye üç katı.

Johansson'ın geliri erkek oyuncular listesinin ancak 7'nci sırasında yer alan Bollywood oyuncusu Akshay Kumar ile eşdeğer.

Johansson'ın kazancı ise geçen yıla göre 4 katına çıktı.

Erkek oyuncular listesinde geçen yıl ilk sırada olan Mark Wahlberg ise bu yıl listede hiç yer almadı.

Will Smith

Dwayne Johnson ve Will Smith ise son dönemde yaptıkları yapımlarla listeye eskisine göre çok daha güçlü giren isimler.

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