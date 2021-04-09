Forbes listesine girdi: Çöpçatanlık uygulaması ile milyarder oldu

Pandemi dönemin yüzlerce yeni milyarder çıktı. Onlardan birisi de Whitney Wolfe Herd oldu.

31 yaşındaki teknoloji girişimcisi Whitney Wolfe Herd servetini flört ve çöpçatanlık uygulaması Bumble'a borçlu.

EN GENÇ KADIN MİLYARDER

Bumble'ın kurucu ortağı olan 31 yaşındaki girişimci şirketteki yüzde 12 hissesi ile 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 10.5 milyar TL) servetin sahibi oldu.

Herd, eski erkek arkadaşı olan bir yöneticinin kendisine cinsel ayrımcılık ve istismar uygulamadığı iddiası ile gündeme gelmişti.

Kovulmasının arkasında yatan nedenin sesini yükseltmesi olduğunun altını çizen kadın girişimci bu konuyu mahkemeye taşımız ve sonuçta uzlaşmıştı.

Herd, daha sonra Rus milyarder Andrew Andreyev'le beraber Bumble'ı kurmuştu.

Bu yıl listeye giren yaklaşık 500 yeni milyarderden 210'u Çin ve Hong Kong'dan çıktı.



