FİNANS

Fotoğraflarla: Hangi ürün için kaç milyon Venezuela Bolivarı ödeniyordu?

20.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı muhabiri Carlos Garcia Rawlins de ülkedeki hiper enflasyonun sokağa yansımasını, günlük ev alışverişi üzerinden fotoğraflayarak ortaya koydu.

Fotoğraflarla: Hangi ürün için kaç milyon Venezuela Bolivarı ödeniyordu?

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin "Enflasyon bu yıl yüzde 1 milyona çıkabilir" uyarısı yaptığı Venezuela'da hükümet, hiper enflasyonla mücadele planını bugün uygulamaya koydu.

Venezuela'da bugünden itibaren eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine, 5 sıfır atılmış "Egemen Bolivar" kullanılacak.

Reuters haber ajansı muhabiri Carlos Garcia Rawlins de ülkedeki hiper enflasyonun sokağa yansımasını, günlük ev alışverişi üzerinden fotoğraflayarak ortaya koydu.

2 kilogram 400 gram ağırlığındaki bir tavuk başkent Caracas'ta 14 milyon 600 bin bolivara satılılıyor. Tavuğu almak için harcanan toplam paranın maddi ağırlığı da neredeyse tavuk kadar.

A 2.4kg chicken next to 14,600,000 bolivars

Geçen Perşembe günü bir adet tuvalet kağıdı 2 milyon 600 bin bolivara satılıyordu.

A toilet roll next to 2,600,000 bolivars

Bu havuçların fiyatı ise 3 milyon bolivar.

Carrots next to 3,000,000 bolivars

Venezuelalılar, Pazartesi günü devreye giren yeni ekonomik önlem paketi devreye girmeden önce, karışıklık endişesi ile kilerlerini yiyecek ile doldurdu.

O yiyeceklerden bir paket pirincin fiyatı 2,5 milyon bolivar.

A package of 1kg of rice next to 2,500,000 bolivars

Venezuela'da Temmuz ayında enflasyon % 82 bin 700'e ulaştı.

Reuters haber ajansına bir marketten çıkarken konuşan 38 yaşındaki Alicia Ramirez, "Sebze için geldim ama alamadan ayrılıyorum. Bu sırada bekleyemem. İnsanlar delirmiş durumda" dedi.

Bir paket hijyenik ped alabilmek için 3,5 milyon bolivar harcamanız gerekiyor.

A packet of sanitary pads next to 3,500,000 bolivars

Bir kilo domatesin fiyatı ise 5 milyon bolivar.

A kilogram of tomatoes next to 5,000,000 bolivars

Bir kilogram beyaz peynir, karşılığı olan 7,5 milyon bolivar ile aynı karede.

A kilogram of cheese next to 7,500,000 bolivars

Çocuk bezi 8 milyon bolivar civarında satılıyor.

Nappies next to 8,000,000 bolivars

Ve son olarak bir kilo et 9,5 milyon bolivar ediyor.

A kilogram of meat next to 9,500,000 bolivars

Venezuelalılar bugüne dek ya çuvallar dolusu para taşıyor ya da eletronik yöntemlerle ödeme yaparak, nakit paradan kaçınıyordu. Ülkede bahşişler bile banka havalesiyle ödeniyordu.

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