Fotoğraflarla: Hangi ürün için kaç milyon Venezuela Bolivarı ödeniyordu?

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin "Enflasyon bu yıl yüzde 1 milyona çıkabilir" uyarısı yaptığı Venezuela'da hükümet, hiper enflasyonla mücadele planını bugün uygulamaya koydu.

Venezuela'da bugünden itibaren eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine, 5 sıfır atılmış "Egemen Bolivar" kullanılacak.

Reuters haber ajansı muhabiri Carlos Garcia Rawlins de ülkedeki hiper enflasyonun sokağa yansımasını, günlük ev alışverişi üzerinden fotoğraflayarak ortaya koydu.

2 kilogram 400 gram ağırlığındaki bir tavuk başkent Caracas'ta 14 milyon 600 bin bolivara satılılıyor. Tavuğu almak için harcanan toplam paranın maddi ağırlığı da neredeyse tavuk kadar.

Geçen Perşembe günü bir adet tuvalet kağıdı 2 milyon 600 bin bolivara satılıyordu.

Bu havuçların fiyatı ise 3 milyon bolivar.

Venezuelalılar, Pazartesi günü devreye giren yeni ekonomik önlem paketi devreye girmeden önce, karışıklık endişesi ile kilerlerini yiyecek ile doldurdu.

O yiyeceklerden bir paket pirincin fiyatı 2,5 milyon bolivar.

Venezuela'da Temmuz ayında enflasyon % 82 bin 700'e ulaştı.