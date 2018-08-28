Fotoğraflarla: Venezuela krizinin parçaladığı aileler

"Neyse ki çocuklarım şu dönemde doğmamış. Onları doğurduğumda başarılı olabilecekleri zamanlardı. Çocuklarımın tehlike altında olmadığı bir yerde olmasından mutluyum. Keşke 20 yaş daha genç olsaydım, o zaman ben de yanlarında giderdim."

María Teresa Jiménez, Venezuela'daki kesintileri hatırlatıyor, "38 yıl terzilik yaptım ve işlerin iyi gitti, çocuklarımın da durumu iyiydi. Şimdi ilaç alacak paramız bile yok" diyor:

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre 2014 ile Haziran 2018 arasında 2,3 milyon Venezuelalı ülkelerini terk etti. Ülke nüfusunun yüzde 7'sine yakını gitti, binlerce kişinin kaçışı da sürüyor.

Magaly Henríquez, 58

Magaly Henríquez, beş çocuk annesi. En genç iki çocuğu başka ülkeye göç etmiş. Biri özel eğitim uzmanı María Eugenia, diğeri de iş adamı Junior.

Henríquez, "Çok acı verici. Oğlumun hayalleri vardı. Boya malzemesi satıyordu( fiyatlardaki artış nedeniyle dükkanı kapatmak zorunda kalmış). Kızım gitmeden önce iki işte birden çalışıyor, yaşamını sürdürecek kadar kazanmıyordu. Venezuela'daki öğretmenlerin büyük bölümü gitmek zorunda kaldı" diyor.

Oğlu Junior, göç ettiği Peru'da beden eğitimi uzmanı olarak çalışıyor. Kızı Maria Eugenia ise evlere temizliğe gidiyor.

Venezuela'da özgür bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Henríquez, "Para konusunda böyle kısıtlamalarımız yoktu. Bir şeyler alabilecek, yaşamak için yeterli paramız vardı" diyor.

Maribel Pérez, 62

Perez, kızı iş bulmak için Kolombiya'ya gittiğinden beri torunları 12 yaşındaki Naile, 7 yaşındaki Naiberli ve 13 yaşındaki Naire'ye bakıyor.

Kızının iki yıldır iş baktığını ancak bulamadığını söylüyor:

"Ona halen çocuklara bakabilecek gücüm varken fırsatı kullanmasını söyledim. Ama kızlar için bu zor. Doğum günleri oldu, mezuniyet törenleri oldu ama anneleri yanlarında yoktu. Yine de kızlar annelerini aradıklarında ona endişe etmemesini, iyi olduklarını söylüyorlar hep."