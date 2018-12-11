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Fransa'da Sarı Yelekliler anlatıyor: Neden sokaklara çıktılar?

11.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

Fransa'da Sarı Yelekli protestocular haftalardır sokaklarda. Fransız haber ajansı AFP, tüm dünyanın gündemine giren farklı yaş, şehir ve mesleklerden eylemcilere neden sokağa çıktıklarını ve taleplerini sordu. İşte kendi sözleriyle Sarı Yelekliler...

Fransa'da Sarı Yelekliler anlatıyor: Neden sokaklara çıktılar?

Fransa'da Sarı Yelekli protestocular haftalardır sokaklarda. Fransız haber ajansı AFP; tüm dünyanın gündemine giren farklı yaş, şehir ve mesleklerden eylemcilere neden sokağa çıktıklarını ve taleplerini sordu.

29 yaşındaki işsiz Tim Viteau ve kız arkadaşı artık kiraları ödeyemedikleri için ailelerinin yanına geri taşınmayı planlıyor.

Üçüncü defa Lyon'dan otostopla Paris'teki protestolara giden Viteau, "16 yaşına geri dönmüş gibiyiz" diyor ve hayatta kalmak için devlet yardımlarına muhtaç olduğunu söylüyor.

Yanındaki 20'li yaşlarındaki gençlere dönüyor ve "Nasıl çocuk sahibi olmayı başardınız? Ben de çocuk yapmak istiyorum ama daha önümüzdeki 4 ayın ötesini planlayamıyorum" diyor.

Sarı Yelekliler

Parasız emekli

Sylvia Paloma, Fransa'nın güneyindeki liman kenti Marsilya'da yürüyen 2 bin eylemciden biriydi.

Harekete katılan pek çok emekli gibi 70 yaşındaki Paloma, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emekli aylıklarında kesintiye gitmesini eleştiriyor.

Eski devlet memuru, "Bu yaşa gelip hâlâ yalvarmak zorunda kalmak çılgınlık" diyor ve ekliyor:

"Hayatımda ilk defa protestoya katıldım. Ayda 1246 euro (7.650 TL) emekli maaşı alıyorum ve 4 çocuğumdan yardım istemek zorunda kalıyorum."

Sarı Yelekliler

Geleneksel Fransız devrimcilerinin şapkalarından takan eylemcinin, sarı yeleğinin arkasında "Macron aptal olma, istifa et" yazıyor.

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Militan anti-kapitalist

"Paris'ten sefalet akıyor" diye şarkı söylüyor soyadını söylemek istemeyen anti-kapitalist aktivist Alice. Başkentin opera binasının yanında kendisine bir yurttaşlar bandosu eşlik ediyor.

31 yaşındaki Alice, "Bu bir hükümet sorunu değil, bu bir liberal ve kapitalist politik sistem sorunu" diyor.

Sarı Yelekliler

Kara-kızıl anarşist bayraklarla yürüyen grup "Ya sosyal adalet ya topyekûn savaş" pankartı taşıyor.

Güney Fransa'daki Aveyron kentinden gelen yaz kampı koordinatörü Alice, Sarı Yeleklilerin içinde aşırı sağdan da aşırı soldan da insanların olmasından rahatsız değil.

"Sağcı veya solcu olmanızı umursamıyoruz. Esas soru buradan bütün yurttaşlar için nasıl bir siyasi hareket kurabileceğimiz. Sendikaların genel grev çağrısına ihtiyacımız var."

Sarı Yelekliler

Geçinemeyen sağlık çalışanı

Fransa'nın orta kesimlerindeki Vierzon kentinden 48 yaşındaki sağlık çalışanı Lydie Bailly, Macron'un sıradan insanları anlamadığını düşünenlerden.

"10 yıldır maaşımıza zam almadık, bu tam anlamıyla rezalet. Ucu ucuna bile geçinemiyoruz, bu artık imkansız" diyor.

Protestocuları sinirlendiren tek şey Macron'un eski bir yatırım bankacısı olması değil, aynı zamanda işçi sınıflarını önemsemeyen ve kibirli olarak algılanan yorumlarıydı.

Sarı Yelekliler

Çok sayıda protestocu, basında yer alan haberlere göre Elysee Sarayı için sipariş verdiği 500 bin euroluk porselen takımını, Macron'un kişisel savurganlığına bir örnek olarak gösteriyor.

Bailly, Berlin'de sıradan bir apartmanda yaşayan Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi bir lider istediğini söylüyor:

"O özel jetlerle değil tarifeli uçaklar ve trenlerle seyahat ediyor."

Sarı Yelekliler

Doğrudan demokrasi aktivisti

24 yaşındaki Marsilyalı Thomas Lefeuvre, Sarı Yelekliler hareketinin küçük bir kısmına ait: Fransa'nın parlamenter demokrasiyi tamamen kaldırarak doğrudan demokrasiye geçmesini talep ediyor.

Bahçıvanlık yapan Lefeuvre, "Paris'teki barışçıl savaşçılara saygı için" elinde çiçeklerle protestoya katılıyor.

"Yurttaşlar referandumu istiyoruz" diyen bir çocuk babası Lefeuvre, pek çok sarı yelekli gibi ayda 1300 euro ile geçinmekte zorlanıyor.

Lefeuvre, "İnternet sayesinde artık milletvekillerine ihtiyacımız yok. Her konuyu doğrudan kendimiz oylayabiliriz" diyor.

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