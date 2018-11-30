Fransa'daki 'Sarı yelekliler' protestosu Belçika'ya sıçradı: Brüksel'de 2 polis aracı ateşe verildi

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki olarak başlayan "Sarı yelekliler" protestosu, Belçika'ya da sıçradı. Başkent Brüksel'de olaylar çıktı, 2 polis aracı yakıldı. Hollanda'da da protesto çağrısı yapıldı.

Belçika polisi başkent Brüksel'de gösterilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Polis, olaylara karıştığı iddia edilen yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Brüksel'de bu yapılması planlanan "Sarı yelekliler" protestosunun hafta başında iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak buna rağmen, Cuma günü saat 11:00 sıralarında, sarı yelek giyen bir grup gösterici, Brüksel'in merkezindeki Kunst - Wet çevresinde toplanmaya başladı.

Başbakan Charles Michel'in resmi konutunun bulunduğu Lambermont'ta polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Polisin, tazyikli su ile müdahale ettiği protestocular, taş ve ellerine geçirdikleri cismileri atarak karşılık verdi.

Öğleden sonra saat 15:00 civarında olaylar büyüdü. Polisin sert müdahalesi üzerine 500 kadar gösterici trafik lambalarını söküp, park halindeki iki polis aracını tahrip etti.