G7 zirvesindeki tarihi fotoğrafta kim kimdir?

Kanada'da düzenlenen G7 zirvesine, ABD ve diğer ülkeler arasındaki, özellikle ticaret konusundaki yaklaşım farklılarının neden olduğu gerilim damgasını vurdu.

Zirvede çekilen ve merkezinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bulunduğu bir fotoğraf, G7'nin ruhunu yansıtması açısından önemli bulunuyor.

Peki, Merkel'in resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğraftaki isimler kimler?

1. Donald Trump, ABD Başkanı

Trump, yakın dönemlerde yaptığı gümrük vergisi açıklamasıyla ABD'nin müttefikleri Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada'yı son derece şaşırttı. Buna göre Trump, bu ülkelerden çelik ihracatına yüzde 25, alüminyum ihracatına ise yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Bütün ülkeler misilleme tehdidinde bulundu ve bu gerilim G7 zirvesine de damgasını vurdu. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da yapacağı görüşme için Kanada'dan erken ayrıldı.

2. John Bolton, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı

John Bolton üç ay önce Başkan Trump tarafından ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atandı. Bolton, kısa süredir bu görevde olmasına rağmen etkisini hissettirdi. Trump'ın gümrük vergilerini meşrulaştırmak için kullandığı en önemli argümanlardan biri "ulusal güvenlik" oldu. Bolton bu görüşü çok güçlü bir şekilde destekliyor.