FİNANS

Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı

12.07.2018 08:07 | Son Güncelleme

New York borsasında hâlâ işlem yapılan saatlerde Amerikan dolarının 4.97 TL'ye çıkması ile TL dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü. TL güne 4.87 seviyesinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz" demişti.

New York borsasında hâlâ işlem yapılan saatlerde Amerikan dolarının 4.97 TL'ye çıkması ile TL dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü. TL güne 4.87 seviyesinde başladı.

TL dün de bir önceki güne kıyasla dolar karşısında yüzde 2.9 değer kaybetmişti.

Euro 5.6 TL, sterlin ise 6.45 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Zirvesi'ne gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada döviz ve faizdek yükselişe yönelik soruya ""Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz" demişti.

Erdoğan'ın kabineyi açıkladığı Pazartesi akşamı da piyasalar yeni kabineye sert tepki vermiş, kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

Piyasaların özellikle Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdiği belirtiliyor.

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre de Nisan ayında 5.43 milyar dolar olan cari açık Mayıs ayında 5.89 milyara çıktı. Geçen yılın Mayıs ayında ise cari açık 5.37 milyar dolardı.

Financial Times: Yabancı yatırımcılar endişeli

Türk lirasının değer kaybı yabancı basında da yer buldu.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarının düşebileceğini işaret eden açıklamalar yapması ve yatırımcıların Türkiye ekonomisinin sağlığı hakkındaki endişeleri nedeniyle Türk hisse senetleri, fonlar ve Türk lirasının "darbe yediğini" yazdı.

Gazete Türkiye'nin artan cari açığını ve borçlarını yönetebilmesi için yılda yabancı yatırımcılardan 200 milyar dolar sıcak para akışına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Haberde "Ancak yabancı yatırımcılar, gücü Erdoğan'ıın elinde toplayan yeni cumhurbaşkanlığı sistemi altında Türkiye'nin 880 milyar dolarlık ekonomisinin nasıl idare edileceğinden endişe duyuyor" ifadesi kullanıldı.

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